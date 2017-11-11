İtalyanlar, Cüneyt Çakır’dan şikâyetçi

İsveç'e 1-0 mağlup olan İtalya'da teknik direktör Gian Piero Ventura ve tecrübeli stoper Bonucci, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi.

Çakır’a eleştiri yapan İtalya’nın teknik direktörü Giampiero Ventura, “Umarım hakemin İsveç’e verdiği izni Milano’da bize de verirler. Bu derece önemli bir maçta yönetimi böyle yapamazsın. Maçın hakkı en az beraberlikti. Tekrarlıyorum, bu seviyenin hakemi daha dikkatli olmalıydı” ifadelerini kullandı.

Leonardo Bonucci ise, “İsveç’in maçı kavga çevirme arzusunu önlemeliydi. Ancak bu durumda da darbeye darbeyle yanıt vermeliyiz” diye konuştu.

Karşılaşmanın 30. saniyesinde Toivonen’in kendisine dirsek attığı söyleyen Bonucci, “Maçın 30. saniyesinde Toivonen, burnuma dirsek attı ve burnum kırıldı. Toivonen oyundan atılmalıydı. Söyleyecek çok şey yok. Daha büyük bir hakem, İsveç’ten en az 1 oyuncuyu atardı” dedi.

Chiellini Cüneyt Çakır’ı kandıramadı

Maça damga vuran ise, İtalyan oyuncu Chiellini’nin Cüneyt Çakır’ı kandırmak istemesi.

Maçın 57. dakikasında Chielli’nin rakip oyuncu ile girdiği pozisyon sonrası yerden kalıp Çakır’a böyle bakması kameralara yansıdı.