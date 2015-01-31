T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'nın yeni Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella oldu

Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğun arandığı ilk üç turda cumhurbaşkanı seçilememişti

31 Ocak 2015 16:44

İtalya'nın yeni cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi hakimlerinden Sergio Mattarella oldu.

İtalya'da, ilerlemiş yaşı nedeniyle görevinden ayrılan Giorgio Napolitano'nun (89) halefi belli oldu.

Eski bakanlardan Mattarella (73), Büyük Seçici Meclis'te yapılan dördüncü tur oylama sonucunda ülkenin 12'nci cumhurbaşkanı seçildi.

 

Renzi'nin istediği oldu

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, kamuoyunda çok tanınan bir isim olmayan Sicilya doğumlu Mattarella, kendisi gibi merkez sol eğilimli Başbakan Matteo Renzi tarafından destekleniyordu.

Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğun arandığı ilk üç turda cumhurbaşkanı seçilememişti. Dördüncü turda ise salt çoğunluk arandı.

Mattarella, İtalya'da parlamentonun iki kanadı olan Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile 20 idari bölgenin belirlediği 58 üyenin dahil olduğu 1009 sandalyeli Büyük Seçici Meclis'te 650'den fazla oy aldı.

ETİKETLER

italyasergio mattarellacumhurbaşkanıgiorgio napolitanohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24