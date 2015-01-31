İtalya'nın yeni Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella oldu

İtalya'nın yeni cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi hakimlerinden Sergio Mattarella oldu.

İtalya'da, ilerlemiş yaşı nedeniyle görevinden ayrılan Giorgio Napolitano'nun (89) halefi belli oldu.

Eski bakanlardan Mattarella (73), Büyük Seçici Meclis'te yapılan dördüncü tur oylama sonucunda ülkenin 12'nci cumhurbaşkanı seçildi.

Renzi'nin istediği oldu

Hürriyet’te yer alan habere göre, kamuoyunda çok tanınan bir isim olmayan Sicilya doğumlu Mattarella, kendisi gibi merkez sol eğilimli Başbakan Matteo Renzi tarafından destekleniyordu.

Temsilciler Meclisi'nde üçte iki çoğunluğun arandığı ilk üç turda cumhurbaşkanı seçilememişti. Dördüncü turda ise salt çoğunluk arandı.

Mattarella, İtalya'da parlamentonun iki kanadı olan Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi ile 20 idari bölgenin belirlediği 58 üyenin dahil olduğu 1009 sandalyeli Büyük Seçici Meclis'te 650'den fazla oy aldı.