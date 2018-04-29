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BBC Türkçe

İtalya'nın ünlü futbol kulüplerinden Milan, Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladı

Türk Milli Takımı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'nın ünlü futbol kulüplerinden Milan'a transferi resmiyet kazandı. Milan Kulübü, Milano'ya giden 23 yaşındaki yıldızın havaalanındaki fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaştı.

29 Nisan 2018 20:30

Türk Milli Takımı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'nın ünlü futbol kulüplerinden Milan'a transferi resmiyet kazandı.

Milan Kulübü, Milano'ya giden milli Hakan Çalhanoğlu'nun havaalanındaki fotoğraflarını resmi Twitter hesabından paylaştı.

Kulüp, fotoğraflara eşlik eden mesajında ise, "Hoşgeldin Çalhanoğlu" ifadesini kullandı.

2011 yılında Trabzonspor'a transferi ile ilgili yaşanan hukuki süreç sonunda FIFA tarafından 6 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, bu nedenle formasını giydiği Bayer Leverkusen'de sezonun ikinci yarısı oynamamıştı.

23 yaşındaki Çalhanoğlu'nun maliyetiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak ülkenin ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, transferin bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'nun altında olacağını yazdı.

İmzalanacak kontratın ise 5 yıllık olacağı belirtiliyor.

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden AC Milan 2016 yılı Ağustos ayında 740 milyon euro'ya Çinli bir konsorsiyuma satılmıştı.

Varılan anlaşmayla AC Milan, 30 yıl sonra Berlusconi ailesinin elinden çıkmıştı.

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi satışla ilgili yaptığı bir açıklamada, Milan'ı yeniden İtalya'nın, Avrupa'nın ve dünyanın başrol oyuncularından biri haline getirmek için gerekli yatırımları yapacak birine satmak istediğini söylemişti.

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