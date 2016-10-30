İtalya'nın merkezinde 6.5 şiddetinde deprem

İtalya'da 24 Ağustos'ta 298 kişinin hayatını kaybettiği ve geçen hafta içinde de iki büyük depremle sarsılan iç bölgelerde bu sabah 6.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yerel saatle 07.40'ta meydana gelen depremin merkez üssünün Norcia kenti yakınlarında, 10 km derinlikte yer aldığı açıklandı.

Depremin can kaybına neden olup olmadığıyla ilgili henüz bilgi gelmedi.

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim birimlerinden Norcia'dan gelen görüntülerde, kentteki San Benedetto Bazilikası'nın yıkıldığı, yalnızca cephesinin ayakta kaldığı görülüyor.

İtalya'nın kuzeyindeki Veneto bölgesinden güneyindeki Puglia'ya kadar hissedildiği belirtilen deprem, Roma'da insanların sokaklara dökülmesine neden oldu.

Öte yandan, aynı bölgede daha önce meydana gelen depremler yüzünden binaların bir kısmının boşaltılmış olduğuna dikkat çekiliyor.

Ussita Belediye Başkanı Marco Rinaldi, "Her şey yıkıldı. Bu bir felaket. Arabamda uyuyordum, cehennemi gördüm" dedi.

Castelsantangelo sul Nera Belediye Başkanı Mauro Falcucci de, "Yer yarıldı, her yerde duman var, bu bir facia" dedi.

Camerino Belediye Başkanı da, geçen hafta içindeki depremlerin ardından kent merkezinin boşaltıldığını söyleyerek "Nispeten sakinim. Son günlerde yapılan çalışmaların insanların hayatını kurtardığını umuyorum" diye konuştu.

Aynı bölgede 26 Ekim'de de 5.4 ve 5.9 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Bu depremler can kaybına yol açmamış ancak büyük hasara neden olmuştu.

24 Ağustos'ta da yine yakındaki Amatrice ve Acumoli kentleri arasında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ise 298 kişinin ölümüne neden olmuştu.