İtalya'nın komünist gazetesi faşizme direndi, kapitalizme direnemedi!

Marksist kuramın önde gelen düşünürlerinden Antonio Gramsci'nin 1924'te kurduğu Unita (Birlik) gazetesi yaşadığı mali kriz nedeniyle sağcılara satılmak yerine yayınını durdurdu.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, 1970’lerde 230 binin üzerinde satan Unita’nın tirajı son dönemde 23 bine düşmüştü. Gazete, yine Gramsci'nin kurduğu ve liderliğini yaptığı İtalyan Komünist Partisi'nin yayın organıydı. Gazete son yıllarda sıklıkla ekonomik sorunlar yaşıyor, çalışanlarına maaş ödeyemiyordu.

Unita, sol içindeki bölünmeler, devlet yardımındaki kesintiler, reklam gelirlerinin gerilemesi ve internet medyasının yarattığı rekabet gibi sorunların üstesinden gelemeyince son 20 yılda 4 kez iflas ilan etmişti.

Borçları 39 milyon euro’ya ulaşan gazetenin son üç aydır da çalışanlara maaşlarını ödeyemediği bildiriliyor.

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Gazeteyi borç krizinden kurtarmak için 14 Temmuz’da bir satın alma girişimi yaşanmış, ancak gazetenin yayın kurulu bu satışa karşı çıkmıştı. Gazeteyi satın almak isteyenler ise, eski Başbakan Silvio Berlusconi’nin partisinden milletvekili Daniela Santanche ve yine Berlusconi’ye yakınlığıyla bilinen televizyon sunucusu Paola Ferrari’ydi. Unita yayın kurulu, sol çizgide yayın yapan gazetenin sağcıların eline düşmesine izin vermemişti. Ancak bu satın alma girişimini reddettikten yaklaşık iki hafta sonra gazete kapanma kararını açıklamak zorunda kaldı. Dün yapılan toplantıda, Unita’nın 31 Temmuz’dan sonra baskısını “askıya alması” kararlaştırıldı.

Unita bugün tam sayfa “Unita’yı öldürdüler” manşetiyle yayın durdurma kararını okurlarına duyurdu.

Üst başlık olarak da Gramsci’nin gazetenin kuruluşu için yazdığı mektuptaki ifadelerine yer verildi:

''Solcu bir gazete olmalı. Sade ve basit “Unita” (birlik) adını öneriyorum, bu isim işçiler için bir simge olacak ve daha genel bir anlam da taşıyacak.''

Gazete, yayın durdurma kararına 3 sayfa ayırırken, geri kalan sayfaları boş halde yayımlandı.

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Yolun sonuna gelindi

Gazete çalışanlarının sendikasından yapılan açıklamada da “Yolun sonuna gelindi. Üç aylık mücadelenin ardından Unita’yı öldürmeyi başardılar. Hissedarlar, gazeteyi kurtarabilecek planlar üzerinde anlaşmaya varmayı başaramadı” denildi.

Gazetenin 31 Temmuz’da son kez bayilerde satılmasının ardından da çözüm görüşmelerinin sürmesi bekleniyor.

Unita’nın hissedarlarından biri olan iktidardaki Demokratik Parti’nin (PD) gazeteyi kurtarmak için devreye girmesi çağrıları yapılıyor. PD’li Başbakan Matteo Renzi de Unita’yı kurtarmaya çalışacaklarını açıkladı.

Unita gazetesi 1924'te Gramsci tarafından kurulduğunda "işçilerin ve çiftçilerin gazetesi" sloganını kullanıyor, 1991'den bu yana da "Antonio Gramsci'nin kurduğu gazete" alt başlığıyla yayımlanıyordu.

Faşist lider Benito Mussolini'nin iktidarda olduğu 1926'da kapatılan gazete, Fransa'da gizlice basılıp el altından dağıtılmaya devam etmiş, 1945'te de İtalya’da yasal olarak yayın hayatına dönmüştü.