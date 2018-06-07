İtalya'nın ilk sistem karşıtı hükümeti, parlamentonun her iki kanadından güvenoyu aldı

Esma ÇAKIR / ROMA, 6 Haziran (DHA) - İTALYA\'da yaklaşık 3 ay süren siyasi belirsizliğin ardından geçen hafta kurulan ülkenin ilk sistem karşıtı hükümeti parlamentonun her iki kanadından da güvenoyu aldı ve resmen göreve başladı.

Sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile aşırı sağcı Lig\'in koalisyonundan oluşan Giuseppe Conte liderliğindeki hükümet, 630 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi\'nden 236 oya karşılık 350 oyla güvenoyu aldı. 35 parlamenterin çekimser kaldığı mecliste, hükümet ortağı iki partinin toplam 351 sandalyesi bulunuyor. 72 yıllık İtalya cumhuriyet tarihinin 65\'inci hükümeti, parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu\'ndan da salı akşamı destek almıştı. Ancak İtalya\'nın, aynı zamanda Batı Avrupa\'nın da ilk sistem karşıtı olan yeni hükümeti, parlamentonun her iki kanadında da muhalefetten hiç destek göremedi.

54 yaşındaki Başbakan, meclisteki konuşmasında hükümetin hedeflerine değinirken, piyasalarda endişeye yol açan vergi sisteminde indirim yönünde reforma gidilmesi, sosyal ve ekonomik büyüme için çalışacaklarını söyledi. Conte, ülkenin 2,3 trilyon Euro\'ya ulaşan kamu borcuna ve ekonomi programlarına ilişkin Avrupa Birliği (AB) ile masaya oturacaklarını da belirterek, kademeli olarak borçlanmayı azaltacaklarını dile getirdi.

EURO\'DA KALIP KALMAYACAKLARINI AÇIKLIĞA KAVUŞTURMADI

Salı günkü güven oylaması öncesi Senato\'da da konuşan Conte, Avrupa Birliği\'nde (AB) ve piyasalarda endişe yaratan Euro Bölgesi\'nde kalıp kalmayacaklarına ilişkin şüpheleri gidermedi. Göç meselesinde daha sert bir tutum izleyeceklerini ve halkın refah seviyesini yükselteceklerini söyleyen Başbakan Conte, tecavüz ve vergi kaçakçılığı suçlarında cezaların ağırlaştırılacağını, tecavüz mağdurlarına tazminat ödeneceğini belirtmişti. Yolsuzlukla mücadelede yenilikçi yöntemlere başvuracaklarını da anlatan Conte, bunun için \'gizli ajanlar\' kullanacaklarını ve yolsuzluk yapanların bir süre ya da daimi olarak kamu işlerinden uzaklaştırılacağını da duyurmuştu.

Bu arada, Rusya\'ya açılımı destekleyeceklerini ve bu ülkeye yaptırım sisteminin yeniden gözden geçirilmesini teşvik edeceklerini söyleyen Conte\'ye, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg\'ten cevap geldi. Stoltenberg, Rusya\'ya uygulanan yaptırımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Ülkeye radikal bir değişiklik getireceklerini ve bundan gurur duyduklarını da ifade eden Conte, bu hükümeti oluşturan iki politik gücün \'popülist\' ve \'sistem karşıtı\' olmakla itham edildiklerini söyleyerek, \"Bu iyi. Bunlar farklı dilbilimsel yaklaşımlar ve herkes istediği gibi ifade edebilir. Eğer popülizm halkı dinleme gerekliliği ise evet, öyleyiz\" diye konuşmuştu.

\"POPÜLİSTLER SOYKIRIM YAPTI\"

Popülizmi öven Conte\'nin bu sözlerine, Temsilciler Meclisi\'ndeki tartışmalar sırasında tepki geldi. Muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili ve eski bakanlardan Graziano Delrio, \"Bu meclise bilmediğiniz konular hakkında konuşmaya gelmeyin. Partilerin elinde kukla olmayın. Popülist olmaktan gurur duyduğunuzu söylediniz, ancak kullandığınız kelimelere dikkat edin çünkü halk adına soykırımlar da yapıldı. Avrupa\'nın tarihinden bahsediyorum\" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Conte\'nin katılacağı ilk uluslararası toplantı, 8-9 Haziran tarihlerinde Kanada\'da yapılacak G7 Zirvesi olacak.

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