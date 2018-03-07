İtalya'nın ilk Afrika kökenli senatörü aşırı sağ partiden seçildi

Esma Çakır/ Roma, (DHA) - İtalya’da pazar günü yapılan seçimler sonrası Cumhuriyet Senatosu’na girmeyi başaran Nijerya’da doğan 62 yaşındaki Tony Iwobi, 25 yıldır üyesi olduğu aşırı sağdaki Lig partisine üçüncü sıradan adaylığını koyarak, Bergamo kentinden senatör seçilerek ülkenin ilk siyah tenli senatörü unvanını da böylelikle elde etti.

Kendisi de bir göçmen olmasına rağmen, savaştan kaçmamış olan ülkedeki göçmenlerin yüzde 90’ını sınır dışı etmeyi amaç edinmiş Lig’i, parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu’nda temsil edecek olması ironik bulundu.

2013 seçimlerine kıyasla, partisinin oylarını yüzde 4.0’dan yüzde 17.4’e çıkarmayı başaran Lig’in lideri 44 yaşındaki Matteo Salvini, seçim kampanyasının büyük kısmını, sert söylemlerle göçmen ve İslam karşıtlığına ayırmıştı.

Salvini, savaştan kaçmış olanlara kapıların açık olduğunu söyleyip, “Ancak ülkenin, Nijeryalılar gibi uyuşturucu kaçakçılığı, gasp, tecavüz suçlarına bulaşan göçmenlere ihtiyacı yok,” diyerek, bizzat Iwobi’nin ülkesinden buraya gelenlere karşı da ayrımcı ve ırkçı bir üslup takınmıştı.

Salvini, Macerata kentinde bir genç kızın 3 Nijeryalı tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine silahını alarak sokakta gördüğü ve ten renklerinden Afrikalı olduğunu anladığı 8 kişiyi yaralayan ırkçı Luca Traini’ye tepki vermek yerine, ırkçılık ve faşizmi protesto etmek için sokaklara dökülenleri hedef alarak, sol kesimin sokaklara dökülmesinin “utanç verici” olduğunu ve bu saldırının sorumlusunun, kaçak göçmenleri ülkeye sokan sol iktidarı olduğunu savunmuştu.

Salvini, bu açıklamalarının etkisiyle, 2013’te yüzde 0.6 olan Macerata’daki oylarını, yüzde 21’e yükseltmeyi de başardı.

Bilişim üzerine bir şirketi bulunan Tony Iwobi, kendi yürüttüğü seçim kampanyasında da Lig’in göçmenleri ülkeden kovmayı vaat eden söylemini benimsedi ve “Göçmen istilasına son” sloganını kullandı.

Iwobi, Lig partisinin, savaştan ve zulümden kaçanlara kucak açtığını söyleyerek, “Ancak her gün açlıkla karşı karşıya kalan ve ülkemizde (İtalya) kendine bir şans arayan tüm Afrika halkını burada kabul edemeyiz; bu hem biz hem de onlar için büyük bir yanlış,” görüşünü savunarak, “Afrikalı kardeşlerim, ülkenizde kalın,” çağrısında bulundu.

Iwobi, “Güçlü bir sosyal rahatsızlık yaratan frensiz bir göçmen kabul etme politikası”nı da eleştirirken, “Sahte sığınmacıları kabul edemeyiz,” dedi.

Senatör olarak seçildiğini sosyal medya hesabından sevinç ifadeleriyle duyuran ve Lig’i sağın birinci partisi konumuna getiren Salvini’ye teşekkür eden Iwobi, aynı zamanda partinin göçmenlere ilişkin sözcüsü de oldu.

Öte yandan, Lig partisinin önemli isimlerinden Roberto Calderoli, 2013’te parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ne seçilmiş ve ardından kısa süre bakanlık yapmış olan bir diğer Afrika kökenli isim olan Cecile Kyenge’nin bir orangutana benzediğini söylemiş, büyük tepki toplamıştı.



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