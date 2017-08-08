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Dünya

İtalya'nın iki bölgesi arasındaki "tiramisu savaşına" bakanlık müdahalesi

Veneto bölgesi tiramisuyu Friuli Giulia Venezia'ya kaptırdı

08 Ağustos 2017 17:05

İtalya'nın dünya çapında en tanınmış lezzetlerinden olan tiramisu tatlısının ana vatanı olmakla övünen Veneto bölgesi, Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı'nın müdahalesiyle bu ünvanı komşu bölge Friuli Giulia Venezia'ya kaptırdı.

Ükenin kuzeyindeki Veneto ve Friuli Venezia Giulia bölgeleri arasındaki "tiramisu savaşı" uzun süredir devam ediyordu. Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı tarafından yayımlanan "geleneksel tarım ve gıda ürünleri" listesinde ise tiramisu, Friuli Venezia Giulia'nın "geleneksel pastane ürünleri" arasına dahil edildi.

Ancak Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia, yenilgiyi kabul etmeyerek gastronomik savaşı sürdüreceğinin sinyalini verdi. "Bakanlık kararnamesi karşısında şaşkına dönmüş haldeyim" diyen Zaia, tiramisu'nun komşu bölgenin ürünü olarak tanınmasına itiraz etmeye hazırlandıklarını söyledi.

Tiramisu'nun Veneto bölgesinde yer alan Treviso kentinde doğduğunu savunan Zaia şöyle devam etti:

"Bakanlık bu kararnameyi imzalamak suretiyle Friuli Giulia Venezia bölgesine tanınma sağlayarak, başta Treviso kenti olmak 5 milyon Venetolunun tiramisu ile tanınıyor olmasını, bizim bölgemizde tiramisunun her yerde yeniyor olmasını, bu ürün etrafında gelişen bir sektörün bulunmasını önemsemediğini gösteriyor."

Mascarpone detayı

Venetolular, tiramisu tatlısının ilk olarak bu bölgedeki Treviso kentinde, Le Beccherie restoranında yapıldığını savunuyor. Geçen yıl yayımlanan, "En sevilen İtalyan tatlısının tarihi" isimli bir kitapta ise tiramisunun aslında ilk olarak Veneto'da değil, komşu Friuli Venezia Giulia bölgesinde yapıldığı iddia ediliyor.

Ne var ki tiramisunun gerçek kökeniyle ilgili tartışmaların yakın gelecekte son bulması pek de olası görünmüyor. Bazı kaynaklar, bugünkü tarifte olduğu gibi mascarpone peyniriyle yapılan ilk tiramisu'nun 1970'lerde Treviso'da yapıldığını; ancak bu tarihten önce, 1959'da Friuli Venezia Giulia bölgesinde mascarpone'siz "tirime su" isimli bir tatlının yapıldığını gösteriyor.

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