İtalya'nın ekonomi Oscar'ı Leonardo Ödülü Mustafa Koç'a

İtalya - Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlenmesine katkılarından ötürü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, İtalya’nın Ekonomi Oscar’ı olarak bilinen Uluslararası Leonardo Ödülü’ne (Leonardo International Prize) layık görüldü.

Milliyet'in haberine göre, aralarında İtalya Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Ekonomik Kalkınma Bakanı ve Kültür Bakanı da dahil olmak üzere 148 üyesi bulunan Uluslararası Leonardo Ödülü Komitesi’nin Başkanı Luisa Todini, “Uluslararası Leonardo Ödülü’nün Türkiye’nin ve dünyanın en önemli işadamları arasında yer alan Mustafa V. Koç’a verilmesi, iki ülke arasındaKİ giderek daha da güçlenen ekonomik ve ticari işbirliğinin önemine tanıklık etmektedir” dedi.

Ödülü Devlet Başkanı verecek

Kendi ülkeleri ve İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkıda bulunan liderlere verilen Uluslararası Leonardo Ödülü 18’nci kez sahibini buldu. İlk kez bir Türk’e verilen ödülü, Mustafa V. Koç, Ocak 2013’te Roma’daki Quirinale Sarayı’ndan düzenlenecek tören ile İtalya Cumhuriyeti Devlet Başkanı Giorgio Napolitano’nun elinden alacak. Mustafa V. Koç, 2005 yılında da İtalya Hükümeti tarafından Cavaliere D’Industria nişanı ile ödüllendirilmişti.



Leonardo Komitesi, verilen ödülün Uluslararası İtalyan Ödülleri’nin en önemlilerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, Koç Grubu’nun FIAT ve Tofaş, Yapı Kredi ve Unicredit, CNH ve TürkTraktör ortaklıkları ile Türkiye’deki en büyük İtalyan yatırımlarının en önemli partneri olduğu vurgulandı.

İş hacmi 10 katına çıktı

Luisa Todini, geçtiğimiz 10 yılda İtalya ve Türkiye arasındaki ticari iş hacminin 10 katına çıkarken, 2011’de 15 milyar euro olarak gerçekleştiğini belirtti. Aynı yıl İtalya’nın Türkiye’nin dördüncü ticaret ortağı olmasını kanıtlayan bir oran olarak İtalya’nın Türkiye’ye ihracatının yüzde 20 artış gösterdiğini anlatan Luisa Todini, “İtalya 900’den fazla şirketinin yer aldığı Türkiye operasyonu ile Türkiye pazarında yüksek görünürlüğe sahiptir” dedi.