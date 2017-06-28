T24 LogoT24 Logo
Spor

İtalya'nın efsane stoperi Maldini'den ilk turda veda

Maldini ile partneri Stefano Landonio, Bednarek-Pel ikilisine 2-0 mağlup oldu

28 Haziran 2017 13:43

İtalya Milli Takımı ve Milan'ın efsane futbolcusu Paolo Maldini, Milan Challenger Turnuvası'nda çıktığı tenis kariyerinin ilk ana tablo maçında 2-0 yenilerek elendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Milan formasını 25 yıl giydikten sonra 2009'da futbol kariyerini noktalayan 49 yaşındaki Maldini, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen turnuvaya "wild card" ile katıldı.

Maldini ile İtalyan partneri Stefano Landonio, çift erkeklerde Polonyalı Tomasz Bednarek ve Hollandalı David Pel karşısında çıktıkları ve 42 dakika süren ilk tur maçında 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İlk kez bir profesyonel tenis turnuvasında ana tablo maçında yer alan İtalya'nın eski defans oyuncusu, milli formayla 128 maça çıkıp 7 gol kaydetmişti.

ETİKETLER

Paolo MaldinitenisChallengerwild cardturnuvaelendiMilan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24