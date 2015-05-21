İtalya'nın efsane kaptanı Maldini takım sahibi oldu

İtalya'nın Milan takımının sembol isimlerinden Paolo Maldini ve MP&Silva isimli yayın hakları şirketinin büyük hissedarı Riccardo Silva, gelecek sezon Amerikan İkinci Futbol Ligi'nde (NASL) mücadele edecek Miami Kulübü'nü kurdu.

NASL'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25 yıllık aktif kariyerinin tamamını geçirdiği Milan ile 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 de lig şampiyonluğu yaşayan Maldini, ABD'nin "Miami kentinin tek profesyonel futbol takımı" unvanını alacak kulübün, ortağı olarak yöneticilik kariyerine adım attı.

Miami, 2016'dan itibaren NASL'de mücadele edecek ve ligin 12'nci takımı olacak.

46 yaşındaki Maldini, böyle bir girişimde bulunmaktan ötürü gururlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "ABD'de futbolun gelişeceğine inanıyorum. Bu, dünyanın en önemli şehirlerinden birinde bulunan bir futbol kulübünü büyütmek için mükemmel bir proje" ifadelerini kullandı.