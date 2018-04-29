İtalya'nın Dünya Kupası hezimeti: Ventura gitti, en güçlü aday Ancelotti

İtalya'nın 60 yıldır ilk kez bir Dünya Kupası'na katılamamasından sorumlu tutulan milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son verildi. İtalyan basını, Ventura'nın yerine geçmesi muhtemel isimler arasında Carlo Ancelotti, Antonio Conte ve Roberto Mancini'yi de sayıyor.

Dünya Kupası play-off turunda İsveç'e elenen İtalya, 4 kez şampiyonu olduğu Dünya Kupası'na 1958'den beri ilk kez katılamayacak.

İtalyanları sarsan bu sonuçtan sorumlu tutulan isimlerin başında gelen teknik direktör Ventura'ya, Pazartesi akşamı oynanan İsveç maçının ardından istifa çağrıları yağıyordu.

Ventura ise bu çağrıları yanıtsız bırakmış ve yalnızca "İtalyanlardan özür dilerim" demekle yetinmişti.

Ventura, dün bir gazetecinin ısrarlı sorularına karşılık da İtalyan milli takımını iyi yönettiğini savunarak "Benim sicilim son 40 yılın en iyilerinden biri. 2 yılda sadece 2 maç kaybettim" dedi.

İtalya Futbol Federasyonu ise bu akşamüstü yaptığı toplantının ardından Ventura'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Dünya Kupası hezimeti nedeniyle eleştirilerin hedefi olan bir diğer isim Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio ise istifa etmeyeceğini söyledi.

Ventura'nın, 30 Haziran 2018'de dolacak kontratında öngörülen yaklaşık 800 bin euro net ödemeyi alabilmek için istifa etmek yerine kovulmayı beklediği yorumları yapılıyor.

İtalyan basınında yer alan haber ve yorumlarda, Ventura'nın yerine milli takımın başına geçebilecek adaylar arasında halen en fazla adı geçen isim Carlo Ancelotti. Futbol Federasyonu Başkanı Tavechhio'nun da Ancelotti'yi desteklediği belirtiliyor.

İtalyan haber ajansı Ansa ve La Repubblica gazetelerinin internette okurları arasında yaptıkları "Yeni teknik direktör kim olsun" anketlerinde de en fazla oyu alan isim Ancelotti oldu.

Her iki ankette de ikinci sırada ise Ventura'nın selefi Antonio Conte geldi.

Ancak Conte'nin halen İngiliz Chelsea takımını çalıştırıyor olması nedeniyle olası görüşmelerin daha güç geçeceği belirtiliyor. Ancelotti ise geçen Eylül ayında Bayern Münich'in teknik direktörlüğü görevinden alınmıştı.

İtalyan spor basını, halen Zenit Saint Petersburg'un başındaki Roberto Mancini, Nantes takımını çalıştıran Claudio Ranieri ve Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin de adaylar arasında yer aldığını yazıyor.

Milli takıma yeni teknik direktör arayışının bir anca önce sonuçlandırılması ve böylece Dünya Kupası hayal kırıklığının ardından hızla bir yenilenme sürecinden geçilmesi planlanıyor.