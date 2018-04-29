T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalya'nın Dünya Kupası hezimeti: Federasyon başkanı da istifa etti

İtalya'nın 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidememesinden sorumlu tutulan İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio istifa etti.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na gidememesinden sorumlu tutulan İtalyan Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio istifa etti.

4 kez Dünya Kupası şampiyonluğunu elde eden İtalya, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkını ise play-off turunda İsveç'e elenerek kaybetmişti. İtalya'da "kıyamet" olarak yorumlanan bu hezimet sonrası geçen hafta Milli Takım Teknik Direktörü Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmişti.

Ancak teknik direktörün kovulması da tepkileri dindirmedi. Futbol Federasyonu Başkanı Tavechhio'ya da görev bırakması çağrıları yapılıyordu. Tavecchio ise bugüne kadar istifa çağrılarına direniyordu.

Ancak bugün yapılan Futbol Federasyonu Genel Kurul toplantısında Tavecchio'nun istifa ettiği açıklandı.

Ansa'nın haberine göre Tavecchio federasyon toplantısında yaptığı konuşmada "Siyasi fırsatçılık ve hırslar nedeniyle bu sonucun gerçek sebepleriyle yüzleşilemedi" dedi. Tavecchio, tüm yönetim kurulunun istifa etmesini de istedi ve ardından istifasını sundu.

İtalyan futbolunun, Dünya Kupası hezimeti sonrası bir yenilenme sürecinden geçmesi planlanıyor.

Spor Bakanı Luca Lotti, "Bu durumun, futbolumuzu yeniden inşa etme şansı olarak kullanılması uygun olur diye düşünüyorum. Siyaset dünyası da buna yardımcı olmaya hazır" dedi. Bakan Lotti, gençler takımlarından Serie A'ya (birinci lig) kadar futbolun yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Ventura'nın görevden alınması sonrası milli takıma yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.

Bahis siteleri halen Carlo Ancelotti'yi favori aday olarak gösteriyor. Ancelotti'nin yanı sıra Antonio Conte, Gigi Di Biagio, Claudio Ranieri ve Fabio Capello da şans tanınan adaylar arasında görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dünya KupasıFutbol Federasyonu Başkanı Carlo TavecchioRusyaMilli Takım Teknik Direktörü Gian Piero VenturaAncakFutbol Federasyonu Başkanı TavechhioTavecchioFutbol Federasyonu Genel KurulAnsaSpor Bakanı Luca LottiSiyaset

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24