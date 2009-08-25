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Yaşam

İtalya'nın başı bu kez 'ana'larla dertte

İtalya' da, hükümetin suçla mücadelesi sonucunda hapse giren ya da ölen mafya babalarının yerini eşleri alıyor

25 Ağustos 2009 03:00

 İtalya' da, hükümetin suçla mücadelesi sonucunda hapse giren ya da ölen mafya babalarının yerini eşleri alıyor.

“Şişko Kedi” ve “Gerçek Oğlan” gibi lakaplarıyla hanımağalar, bir yandan aileleri yönetirken, bir yandan da evde yemek işleriyle uğraşıyor.

 Savcı Stefania Castaldi, Camorra kadınının, ‘mutfaklarda kokain ve eroin hazırlanması, kaçak babalarının saklandıkları yerlere çekidüzen verilmesi’ gibi işlere devam ettiğini söylüyor.

Eskiden mafya babaları tutuklandığında eşlerinin sokaklarda çığlık atarak polisleri yumrukladığını söyleyen yetkililer, şimdi birçok soruşturma sonucunda kadınların da kelepçelendiğini aktarıyor. 

Kadınların mafyaya dahil olduklarının en çarpıcı örneği 2002 yılında, Lauro sokaklarında yaşandı. Camorra’daki iki ailenin kadın üyeleri, “bölge paylaşımındaki” fikir ayrılığı nedeniyle silahlı çatışmaya girdi. İki mafya anası ve 16 yaşındaki bir kız öldü.

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