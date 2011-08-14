-İtalya'nın 45,5 milyar avroluk tasarruf paketi ROMA (A.A) - 14.08.2011 - İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hükümetin 45,5 milyar avroluk tasarruf paketinin parlamentodan süratle geçeceğini tahmin ettiğini söyledi. Berlusconi, İtalyan haber ajansı ANSA'ya verdiği demeçte, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet dahil Avrupalı liderlerin paketin kabulünü takdir ettiklerini belirterek, ''Büyük takdir aldım. Sözkonusu olan sadece İtalya'nın konumu değil, avronun durumu söz konusu, dolayısıyla Avrupa'nın kendisi söz konusu'' dedi. Günler süren görüşmelerden sonra Cuma günü bakanlar kurulunun onayladığı tasarruf paketi yürürlüğe girdi ancak bu paketin 60 gün içinde parlamentoda yasalaşması gerekiyor. ANSA'nın haberine göre, işten çıkarmalar ve ek gelir kaybı olacağı gerekçesiyle bazı güçlüklerin ortaya çıkabileceğini ifade eden Berlusconi, ''Tasarruf paketinin güvenli biçimde yoluna devam edeceğine inanıyorum'' dedi. Alman hükümet sözcüsü de ''Merkel'in, İtalya'nın tasarruf paketini onaylaması konusunda olumlu ve takdire şayan ifadeler kullandığını'' açıkladı. Bakanlar kurulunun 45,5 milyar avroluk paketi onaylamasından sonra Berlusconi yaptığı açıklamada, ''Kalplerimiz kanıyor. Bu hükümet, asla İtalyanların cebine elini uzatmamakla övündü ancak dünyada durum değişti. Şu anda en büyük küresel güçlükle karşı karşıyayız'' dedi. Bu arada AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, İtalya'nın yeni tasarruf paketini onaylamasından memnun olduğunu ve paketin tüm Avro Bölgesi için ''hayati önemi'' bulunduğunu ifade etti. Rompuy, dün Berlusconi ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ''Sert finansal önlemlerin alınmasından memnunum ve tamamıyla destekliyorum. Bu onaylanmış önlemlerin sadece İtalya değiş Avro Bölgesi'ni tamamı için hayati öneme sahip olduğunun altını çiziyorum'' ifadesini kullandı. -Tasarruf paketi- İtalya'nın, harcamaları kısmayı ve vergileri artırmayı kapsayan 45,5 milyar avroluk tasarruf paketi piyasalardaki çalkantıyı sakinleştirmeyi ve İtalya'nın Avro Bölgesi'nin borç krizinde bir sonraki kurban olmayacağının garantisini vermeyi hedefliyor. Paketle, gelecek yıl 20 milyar avro ve 2013 yılında da 25,5 milyar avroluk tasarruf yapılması amaçlanıyor. Paketle ilgili bilgi veren Normları Sadeleştirme Bakanı Roberto Calderoli, uzun bir anayasal süreç gerektirse de halen 315 sandalyeli Senato ile 630 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin sandalye sayılarını 250'ye indirerek, milletvekili sayısının toplam 500 yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Aylık 15 bin avro civarında olan milletvekili maaşlarında da birtakım düzenlemelere gidilmesi öngörülüyor. Nüfusu 300 binden az ya da 3 bin kilometre kareden az olan yerleşim yerlerindeki il idarelerinin lağvedileceğini belirten Calderoli, bu önlemden 29 ve 35 arasında yerel yönetimin etkilenmesini beklediğini ifade etti. La Repubblica, yerel yönetimleri lağvedilecek yerler arasında Siena, Trieste ve Floransa dışındaki önemli ticaret merkezi Prato'nun bulunduğunu yazdı. Nüfusu 1.000'den az olan kasabaların büyük yerleşim yerleriyle birleşeceği, bu değişimin 8 bin 94 belediyeden 1.970'ini etkileyeceği belirtilirken, Caldreroli'ye göre, bu düzenlemelerle 5 bin seçilmiş, buna ilaveten ilgili binlerce kişi işini kaybedecek. Bazı tahminlere göre, yerel yönetimleri etkileyecek tasarruf paketiyle 50 bin kişi işinden olacak. Tasarruf paketiyle birlikte gelecek iki yılda yerel yönetimlere yapılan katkılarda 9 milyar avro ve bakanlıkların bütçesinden 8,5 milyar avro kesinti yapılacak. Pakete göre, sermaye iratları vergisi yüzde 12,5'den yüzde 20'ye çıkarılacak, ''dayanışma vergisinin'' artırılması kapsamında gelecek iki yıl boyunca yılda 90 bin avrodan fazla kazananlar yüzde 5 ve yılda 150 bin avrodan fazla kazananlar yılda yüzde 10 ek vergi ödeyecek. Bu yıl uygulanacak varlık vergisiyle bir yılda yaklaşık 1 milyar avro gelir sağlanacak. Temettü vergisi ve faiz geliri vergisi yüzde 7,5 oranında artırılacak, şans oyunları, tütün vergileri yükseltilecek ve vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ağırlık verilecek. İtalya hükümeti geçen ay da 70 milyar avro tutarında bir tasarruf paketini kabul etmiş, ancak finansal durum o zamandan bu yana önemli ölçüde kötüleşmişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Avro Bölgesi liderlerinin yoğun baskısı altında İtalya hükümeti 2013 ve 2014 yılında bütçeyi denkleştirmek, yatırım ve büyümeyi teşvik etmek için adımları hızlandırmaya karar vermişti. -Pakete tepkiler- Bu arada İtalya'nın en büyük sendikası İtalya Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGIL) Başkanı Susanna Camusso, tasarruf paketine karşı genel grev tehdidinde bulundu. La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, ''''Bu paketin adaletsizliğini değiştirmek için tek yol grev'' diyen Camusso, sendika yetkililerinin, grev tarihini belirlemek için 23 Ağustos'ta toplanacağını belirtti. Pakete halkın çeşitli kesimlerden de tepkiler geliyor. İtalya'da 25 bin nüfuslu Sulmona kasabasında yaşayan Franca Minichini, ekonomideki kötüleşmeyle ilgili olarak, ''Sulmona siyaha boyandı. İş yok, hiçbirşey yok. İnsanlar şimdi korkuyor. Önlemlerin özellikle orta sınıfı vurmasını bekliyorlar'' diye tepkisini gösterdi. Siyasetçilere olan öfkesini dillendiren Minichini, ''Hepsi gitmeli, eğer bir kesinti olacaksa, önce bu kesintiye kendilerinden başlamalılar'' dedi. Ekonomideki kötüleşmeden avroyu sorumlu tutan taksi şoförü Alfonso De Dominicis ise, ''Avrodan önce Sulmona gerçekten iyiydi, ancak şimdi fiyatlar çok yüksek. Bütün fabrikalarımızı kaybettik. Avroya geçtikten bu yana herşey korkunç'' diye konuştu. Almanya'da 1970 ve 1980 yılları arasında ''misafir işçi'' olarak çalışan De Dominicis, solcu ve sağcı siyasetçiler için izlenmesi gereken en iyi yolun Almanya'nın ekonomideki büyüme örneğini takip etmek olduğunu ifade etti. De Dominicis, ''Almanya örneğinden ders çıkarmalıyız. İşçiye ve beceriye sahibiz. Bu hükümetin suçu. Almanya'da ülke için iyi olanı yapan bir hükümet var'' dedi. Adını vermeyen bir küçük işletmeci de ''Bizim siyasetçilerimiz yıllardır hiçbirşey yapmadı. Şimdi Avrupa onları zorladığı için harekete geçtiler, aksi takdirde tamamen iflas riskiyle karşı karşıya kalacaktık. Daha Avrupalı bir hükümetimiz olsaydı belki de kötü olmayacaktı. Bizimkiler iyi değil'' diye konuştu. Küçük ve orta boy işletmecileri temsil eden Girişimciler Birliğinin (Confesercenti) Sulmona Başkan Yardımcısı Franco Ruggieri, geçen yıl Sulmona'nın da bulunduğu Abruzzo bölgesel yönetiminde tüketici harcamalarının yüzde 4-5 azaldığını belirterek, ''Düşüş hala devam ediyor. İnsanlar harcamıyor ve daha fazla kesinti buna yardımcı olmayacak'' dedi. Ruggieri, ''Ancak gerçek kaygı şu anda belirsizlik. İki ay önce herşey iyiydi ve şimdi birinden sonra başka bir acil önlem sözkonusu. Kime inanacağımızı bilmiyoruz'' ifadesini kullandı. Tasarruf paketi 22 Ağustos'ta Senato'ya getirilecek ve daha sonra gelecek ay başında parlamentoda tartışılacak. Paketin ayrıca parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor. Yaklaşık 10 yıldır yıllık ortalama yüzde 0,3 büyüyen İtalya, sadece Zimbabve, Eritre ve Haiti'den hızlı büyüyor.