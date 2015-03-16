İtalyan'da 'cami karşıtı' yasaya Katolik Kilisesi'nden ve hükümetten tepki

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölge meclisinin geçen ocak ayında kabul ettiği, 'cami karşıtı yasa' olarak anılan düzenlemeye, merkezi hükümet ve Katolik Kilisesi'nden tepki geldi.

Hükümet yerel yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürürken, bölgenin başpiskoposu da kiliselerin kapılarının Müslümanlara açık olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi partisinin girişimiyle 27 Ocak'ta Lombardiya meclisine getirilen yasa 43 kabul, 27 ret oyuyla kabul edilmişti.

Söz konusu yasayla cami inşası doğrudan yasaklanmazken, çeşitli bürokratik engellerle neredeyse imkansız hale getiriliyor.

Devlet tarafından resmi olarak tanınmayan dini azınlıkların yeni ibadethane açmasının önüne siyasi ve mimari engeller koyuluyor.

Örneğin ibadethanelerin boyutlarının ve mimari yapısının Lombardiya bölgesindeki yapılarla uyumlu olması şartı getiriliyor.

Bu maddenin, minare yapımının önlenmesi amacıyla hazırlandığı yorumları yapılıyor.

Belediyelere yeni ibadethane inşasını referanduma götürme yetkisi de veriliyor.

İtalya'da devlet tarafından resmi olarak tanınmayan en büyük azınlık dini İslam olduğu için yasa medyada ve siyasetçiler tarafından "cami karşıtı yasa" olarak anılıyor.

İtalya'da yaşayan Müslüman sayısı kesin olarak bilinmese de 1 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Ülkedeki Müslümanların ve insan hakları savunucularının ayrımcı ve dini özgürlükleri kısıtlayıcı bulduğu yasa, Lombardiya bölge meclisi tarafından kabul edilmesinden yaklaşık 1.5 ay sonra hükümetin de tepkisiyle karşılaştı.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'den Başbakan Matteo Renzi'nin hükümeti, yasanın anayasaya uygun olup olmadığının incelenmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurma kararı aldı.

'İsterlerse kiliselerimizde dua etsinler'

Anayasa Mahkemesi'nin yasanın inanç özgürlüğü ilkesini ihlal edip etmediğine, yerel yönetimin yetkisini aşıp aşmadığına karar vermesi bekleniyor.

Lombardiya bölgesinin başkenti olan Milano kentinin başpiskoposu Angelo Scola da bölgedeki kiliselerin kapısının Müslümanlara açık olduğunu söyledi.

Başpiskopos, "İsterlerse bölgelerindeki kiliselerde dua edebilirler, bence bunda bir sorun yok. Biz dinler arası diyaloğa inanıyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı beklenirken, yasanın mimarı Kuzey Ligi partisinden hükümete tepki geldi.

Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, Facebook sayfasında yazdığı mesajda yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan hükümeti eleştirerek, "Hükümet, Lombardiya bölgesinde yeni ibadethane, özellikle de cami açılmasını düzenleyen yasaya karşı çıktı. Renzi ve (İçişleri Bakanı Angelino) Alfano yeni imamlar!" dedi.