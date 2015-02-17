İtalya'da 'Müslümanları korumak için' başörtüsü yasağı

İtalya'da Lise seviyesinde eğitim veren Malignani Teknik Okulları Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Müslümanları hedef alan saldırılarının ardından okulda başörtüsü takılmasını yasakladı. Okul müdürü Aldo Duri, yasak duyurusunda "Laik ve öğrencilerinin inançlarına karışmayan bir İtalyan okulu olarak, dini inançların sembollerinin teşhir edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir provokasyon olarak algılanabilir ve dışlanma, aşağılanma ve reddedilme reaksiyonlarına yol açabilir. Müslüman kızların başlarını ve bazen de yüzlerini kapattıkları örtüler gibi..." ifadelerine yer verdi.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre; başörtüsü yasağı, bölgedeki 6 Malignani okulunda da uygulanacak. Müdür Aldo Duri, öğrencilerin okul dışında istedikleri gibi giyinebileceklerini, ancak sınıflarda başlarını örtmelerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Duri, yerel Messaggero Veneto gazetesine yaptığı açıklamada, yasak kararında IŞİD'in eylemleri sonrası Müslümanlara duyulan tepkinin etkili olduğunu söyledi. Duri, "IŞİD'in cihatçıları Batı'ya karşı topyekun savaşa girdiğinden beri öğrencilerimiz arasında Müslümanlara ve özellikle de Araplara karşı düşmanca hisler yayılmaya başladı. Okullarımızda önemli sayıda Arap öğrenci öğrenim görmekte." dedi.

Irkçı davranışlara "sıfır tolerans"

Yasak kararının, bir Mısırlı öğrencinin İtalyan sınıf arkadaşı tarafından dövülmesinin ardından alınması da dikkat çekti. İtalyan öğrenci tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalan ve tekme ve yumruklarla dövülen Mısırlı öğrenci hastaneye kaldırılmış ve 7 gün rapor almıştı. Disipline verilen İtalyan öğrencinin okuldan atılması gündemde.

Müdür Duri, böyle bir olayın bir daha yaşanmasını engellemek için başörtüsü gibi dini sembolleri yasaklama kararı aldığını belirtti. Müdür ayrıca, cehaletten doğduğunu vurguladığı ırkçı davranışlara "sıfır tolerans" gösterileceğini bildirdi.

Duri, İtalyan yasalarının okullarda başörtüsünü yasaklamaması nedeniyle kendi yönetimindeki Malignani okullarında yasağı "diyalog" yoluyla uygulayacağını söyledi.

Müdür Aldo Duri, İtalya genelinde okullarda tüm dinlerin sembollerinin yasaklanması için yasa çıkarılması çağrısında da bulundu.

İtalya'da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa bulunmuyor. Yasalar, yalnızca yüzü kapatan kask ya da örtülerin kamuya açık alanlarda takılmasına izin vermiyor. Ancak zaman zaman bazı yerel yönetimler, haşema gibi kimi İslami kıyafetlerin giyilmemesi yönünde kararlar alabiliyor.