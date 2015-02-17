T24 LogoT24 Logo
Gündem

İtalya'da 'Müslümanları korumak için' başörtüsü yasağı

İtalya'daki bir okul, IŞİD'in eylemleri sonrasında Müslümanlara yönelik öfkenin arttığı gerekçesiyle okulda başörtüsü takılmasını yasakladı

17 Şubat 2015 19:39

İtalya'da Lise seviyesinde eğitim veren Malignani Teknik Okulları Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Müslümanları hedef alan saldırılarının ardından okulda başörtüsü takılmasını yasakladı. Okul müdürü Aldo Duri, yasak duyurusunda "Laik ve öğrencilerinin inançlarına karışmayan bir İtalyan okulu olarak, dini inançların sembollerinin teşhir edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir provokasyon olarak algılanabilir ve dışlanma, aşağılanma ve reddedilme reaksiyonlarına yol açabilir. Müslüman kızların başlarını ve bazen de yüzlerini kapattıkları örtüler gibi..." ifadelerine yer verdi.

Övgü Pınar'ın BBC Türkçe'de yer alan haberine göre; başörtüsü yasağı, bölgedeki 6 Malignani okulunda da uygulanacak. Müdür Aldo Duri, öğrencilerin okul dışında istedikleri gibi giyinebileceklerini, ancak sınıflarda başlarını örtmelerine izin verilmeyeceğini belirtti.

Duri, yerel Messaggero Veneto gazetesine yaptığı açıklamada, yasak kararında IŞİD'in eylemleri sonrası Müslümanlara duyulan tepkinin etkili olduğunu söyledi. Duri, "IŞİD'in cihatçıları Batı'ya karşı topyekun savaşa girdiğinden beri öğrencilerimiz arasında Müslümanlara ve özellikle de Araplara karşı düşmanca hisler yayılmaya başladı. Okullarımızda önemli sayıda Arap öğrenci öğrenim görmekte." dedi.

Irkçı davranışlara "sıfır tolerans"

Yasak kararının, bir Mısırlı öğrencinin İtalyan sınıf arkadaşı tarafından dövülmesinin ardından alınması da dikkat çekti. İtalyan öğrenci tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalan ve tekme ve yumruklarla dövülen Mısırlı öğrenci hastaneye kaldırılmış ve 7 gün rapor almıştı. Disipline verilen İtalyan öğrencinin okuldan atılması gündemde.

Müdür Duri, böyle bir olayın bir daha yaşanmasını engellemek için başörtüsü gibi dini sembolleri yasaklama kararı aldığını belirtti. Müdür ayrıca, cehaletten doğduğunu vurguladığı ırkçı davranışlara "sıfır tolerans" gösterileceğini bildirdi.

Duri, İtalyan yasalarının okullarda başörtüsünü yasaklamaması nedeniyle kendi yönetimindeki Malignani okullarında yasağı "diyalog" yoluyla uygulayacağını söyledi.

Müdür Aldo Duri, İtalya genelinde okullarda tüm dinlerin sembollerinin yasaklanması için yasa çıkarılması çağrısında da bulundu.

İtalya'da kamusal alanlarda başörtüsü takılmasını yasaklayan bir yasa bulunmuyor. Yasalar, yalnızca yüzü kapatan kask ya da örtülerin kamuya açık alanlarda takılmasına izin vermiyor. Ancak zaman zaman bazı yerel yönetimler, haşema gibi kimi İslami kıyafetlerin giyilmemesi yönünde kararlar alabiliyor.

ETİKETLER

italyaokuldabaşörtüsüyasağı

İlgili Haberler

Almanya'da Federal İş Mahkemesi'nin başörtüsü kararı

Almanya Federal İş Mahkemesi, Protestan Kilisesi'ne ait bir hastanede başörtülü olduğu için işten çıkarılan bir Müslüman hemşirenin başvurusunu hükme bağladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24