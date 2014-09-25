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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Federal İş Mahkemesi'nin başörtüsü kararı

Almanya Federal İş Mahkemesi, Protestan Kilisesi'ne ait bir hastanede başörtülü olduğu için işten çıkarılan bir Müslüman hemşirenin başvurusunu hükme bağladı.

25 Eylül 2014 15:13


Protestan Kilisesi'nin Bochum'daki bir hastanesinde görev yapan hemşire, mesai sırasında başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Karara itirazı bir alt mahkemede reddedilen hemşire, konuyu Erfurt'taki Federal İş Mahkemesi'ne (BAG) taşımıştı.

Kararda, iş sözleşmesi uyarınca, Hrıstiyan olmayan çalışanların tarafsız olma yükümlülüğü hatırlatılarak, başörtüsünün Hrıstiyanlıktan farklı bir dinin sembolü olduğu vurgulandı. Mahkeme, başörtüsünün bu yönüyle iş sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğine, Protestan Kiliselerinde görev yapan Müslüman hemşirelere mesai sırasında başörtüsü takmalarının idare tarafından yasaklanabileceğine hükmetti.

Mahkeme kararına tepkiler

Sol Parti'den mahkeme kararını eleştiren açıklamalar yapıldı. Partinin çalışma dünyasına ilişkin sözcülerinden Jutta Krellmann, " Bireylerin temel haklarının kilise kurumlarında bir değeri yok" dedi. Sol Parti'nin din konularında sözcüsü Christine Buchholz, "Din özgürlüğü çalışma hayatında da geçerli olmalı. Protestan Kilisesi işveren konumunda bulunduğu kurumlarda Müslüman karşıtı ırkçı eğilimlere karşı tavır koymalı, din özgürlüğünü savunmalıdır" dedi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek, Federal İş Mahkemesi'nin kararını "Almanya'da entegrasyon sürecine vurulmuş darbe" olarak niteledi. Mevcut düzenlemeler nedeniyle kararın kendisini şaşırtmadığını söyleyen Mazyek, karara zemin oluşturan düzenlemelerin tartışmaya açılmasını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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