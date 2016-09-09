İtalyan Yüksek Mahkemesi: Kamusal alanda mastürbasyon suç değil

İtalya'da en yüksek yargı mercii olan Yargıtay, kamusal alanda mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan bir adamın suç işlemediğine karar verdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 1947 doğumlu Pietro L. Isimli adam, Sicilya'nın Catania kentinde birkaç yıl önce sokak ortasında mastürbasyon yaparken yakalandı. Catania'da yargılanan Pietro L. geçen yıl 3 ay hapis ve 3420 euro para cezasına çarptırıldı.

Bir 7 Aralık günü saat 18.30 sularında, üniversite öğrencisi kızların bulunduğu kamuya açık bir alanda gerçekleştirdiği eylemi sırasında havanın kararmakta olduğunu ve gün batımının sağladığı "düşük görünürlük" sayesinde öğrencilerin kendisini görmediğini öne süren Pietro L. karara itiraz etti.

Yargıtay'a taşınan davada nihai karar İtalya'da tartışma yarattı.

Yargıtay, 2015'te yapılan bir yasal düzenlemeyle, reşit olmayanlar haricindeki kişilerin görebileceği şekilde ahlaka aykırı davranışta bulunmanın artık suç sayılmadığına, yalnızca idari para cezası öngörüldüğüne hükmetti.

Pietro L'nin yalnızca 5000-30000 euro arasında para cezasına çarptırılabileceğine karar verildi.

Hapis cezası iptal edilirken, idari cezanın miktarını belirleme görevi ise Catania Valiliği'ne verildi.

İtalyan basınında haber, "Halkın önünde mastürbasyon yapmak suç değil", "Bir üniversite öğrencisinin önünde kendini tatmin eden bir manyak artık suçsuz sayılıyor" gibi ifadelerle duyurdu.

Sosyal medyada da kararın tehlikeli bir emsal teşkil edebileceği ve bu gibi eylemlerin de cinsel şiddet sayılması gerektiği yorumları yapıldı.