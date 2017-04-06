İtalyan yargısı, kızartma kokusunu 'taciz' suçu saydı

İtalya’da Yargıtay, mutfağında pişirdiği kızartmanın yoğun kokusuyla komşusunu rahatsız eden bir çiftiyi, “koku tacizi” suçu işlediğine hükmederek, suçlu buldu. Doğan Haber Ajansı İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, bu yönde bir kararın İtalya’da ilk kez verildiği belirtildi.

Başkent Roma’da aynı apartmanda yaşayan iki komşudan biri diğerini, mutfağından sürekli yoğun kızartma kokusu, duman ve gürültü geldiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet etti.

Şikâyetçi taraf, “Kızarmış yiyecek kokusu sürekli evimizi sarıyordu. Sanki bizim mutfakta pişiriyorlardı” diye tepkisini ortaya koydu.

Sanık çift ise, “Bizi dava edenlerle yıldızımız hiç barışmamıştı. Kokuları bahane ederek bizden intikam almak için dava açtılar” diye savunma yaptı.



Yıllardır süren davaya son noktayı, İtalyan yargı sisteminin en üst karar mercii olan Yargıtay koydu.

"Koku tacizi"

Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin ve temyiz mahkemesinin kararını onayarak, şikâyet edilen komşunun aşırı derecede kızartma yapıp “koku tolerans limitini aştığına” ve bunun “koku tacizi” kapsamına girdiğine hükmetti.

İtalyan basını “kızartma kokusu suç sayıldı” başlığıyla haberi duyururken, suçlu bulunan komşu çiftin, 2 bin Euro ceza ödemesine hükmedildiği bildirildi.

Eşsiz olma niteliği taşıyan bu karar, bundan böyle İtalya’da “koku tacizi” suçlamasıyla şikâyetlerin önünü açmış oldu.

"Kızartma kokusu suçsa,

ter kokusu termonükleer savaş ilanıdır"

Yargıtay’ın bu kararı, sosyal medyada espri konusu oldu. Bir kullanıcının, “Kızartma kokusu suçsa, ter kokusu neden global bir termonükleer savaş ilanı olarak kabul edilmiyor?” yorumu dikkat çekerken, bir diğeri, “Kızartma kokusu suçsa, bazı koltuk altlarından gelen koku da bir soykırımdır. Onlara ölüm cezası verilmeli” diye yazdı.

Bir yorumda da, “Suriye’de toksik gazdan 70 kişinin öldürüldüğü gün İtalya’da kızartma kokusu suç sayıldı. Kelebek Etkisi” denildi.

Bu karara bazı eleştiriler de geldi. Bir restoranın sahibi ve şefi olan Filippo La Mantia, “Yaşadığım apartmana girince ben de hep sarımsak ve soğan kokusu duyuyorum. Ancak ne yapabilirim ki? Mutfak, kişisel bir alandır” diye tepkisini ortaya koydu.

Mantia, “Restoranımın mutfağındaki yiyeceklerin yüzde 40’ı kızartmadan oluşuyor ve yılda 9 bin kilo patlıcan kızartıyorum. Bundan vazgeçemem” dedi.

Pizzanın anavatanı Napoli kentinde çalışan genç bir pizza ustası ise, “Napoli’de kimse kimseyi yemek kokusu nedeniyle şikâyet etmez. Burada genel olarak pizza ve kızarmış pizzaya olan aşk, kutsal sayılır” diye konuştu.

Her yıl 1 milyon komşu birbirini dava ediyor

Roma Barosu’na bağlı Avukat Matteo Santini, apartmanda yaşanan sorunlara bağlı İtalya’da her yıl adliyelere 1 milyona yakın şikâyetin yapıldığını ve pişirilen gıdaların kokusuna ilişkin olanların ise her geçen gün daha da arttığını söyledi.

Özellikle farklı kültürlere sahip komşular arasında koku nedeniyle sorunlar yaşandığını anlatan Santini, “Biz İtalyanlar, domatesli makarnanın kokusuna alışmışız ve bu hoşumuza gidiyor, ama Doğu kültürüne sahip olanlar, yoğun sarımsak ile köri de dahil birçok çeşit baharat gibi bizim hazmedemediğimiz şeylerle yemeklerini pişiriyor. Artık apartmanlarda dünyanın en zıt köşelerinden komşular bir arada yaşıyor. Birçok kez Doğuluların, kızartma yapan Amerikalıları şikâyet ettiğine şahidim. ABD’liler de, Hintlilerin köri, Çinlilerin de sarımsak kokusuna tahammül edemiyor” diye konuştu.

La Repubblica gazetesi, ya komşusunun mutfağından ya da evin yakınındaki bir restorandan sürekli gelen kokular yüzünden birçok kişinin depresyona girdiğini, bunlarla mücadele edemeyenlerin ise evini dahi değiştirdiğine dikkat çekti.