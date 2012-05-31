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Yaşam

İtalyan voleybolcunun intiharının ardından ayrılık çıktı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan İtalyan voleybolcu Giulia Albini'nin intiharının ardındaki sır perdesi aralandı

31 Mayıs 2012 02:39

FSM Köprüsü'nden atlayan İtalyan voleybolcu Giulia Albini'nin intihar nedeninin sevgilisiyle aldığı ayrılık kararı olduğu öğrenildi.

Otomobilde bulunan GPS kayıtları ile kadına ait cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis, Türkiye'deki bir spor kulübünde antrenörlük yapan İtalyan uyruklu sevgilisiyle görüştüğünü belirledi.
 
İfadesine başvurulan Albini'nin sevgilisinin, 3-4 yıldır beraber oldukları Albini'nin kendisini görmek için 2010'dan beri 5 kez İstanbul'a geldiğini ve olay gecesi Kemerburgaz'da beraber yemek yediklerini söylediği öğrenildi.
 
Albini'nin sevgilisinin ayrıca, ''Eşimle ayrı yaşadığım dönemde beraberliğimiz başlamıştı. Zaman içinde eşimle barıştım. Buluştuğumuz gece artık eşimle birlikte olduğumu, onunla olamayacağımı söyledim. Anlayışla karşıladı. Havalimanına gideceğini söyleyip ayrıldı. İntihar edeceğini hiç düşünmemiştim. Çok üzgünüm'' dediği bildirildi.
 

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