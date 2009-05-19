İtalyan turistte domuz gribi şüphesi

Çin’in Tibet Özerk bölgesinde bir İtalyan turistin A tipi H1N1 gribi şüphesiyle tedavi altına alındığı bildirildi.



Şinhua haber ajansı, 42 yaşındaki kadın turistin Nepal sınırındaki Zham kasabasında tedavi edildiğini duyurdu.



Öte yandan, Çin Sağlık Bakanlığı ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinde, Yang soyadlı kişinin H1N1 gribine yakalandığının kesinleştiğini açıkladı. Böylece Çin’de kesinleşen vaka sayısı 4'e çıktı.



Yang, kısa süre önce ABD ve Kanada;ya yaptığı seyahatten Güney Kore ve Hong Kong üzerinden geri dönmüştü.

