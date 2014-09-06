Rize’de turistlere karavanda saldırı; 1 ölü, 1 yaralı

İtalya'dan 6 karavanla gelen turist kafilesi, akşam yemeğinden sonra karavanlarına döndü. Park halindeki karavanın üst havalandırma kapağından giren bir kişi, 70 yaşındaki turist Giorgio Bozzo’yu bıçaklayarak öldürdü.

DHA’nın haberine göre saldırgan öldürdüğü turistin eşini de yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde park edilen karavana üst havalandırma kapağından giren bir kişi İtalyan turist 70 yaşındaki Giorgio Bozzo'yu bıçaklayarak öldürdü, eşini de yaraladı.

Derepazarı İlçesi'ne dün saat 18.00 sıralarında 6 karavanla gelen İtalyan turist kafilesi, bir lokantada akşam yemeği yedikten sonra geceyi geçirmek için otoparka park ettikleri karavanlarına gitti. Saat 02.00 sıralarında karavanlardan birine üstte bulunan havalandırma penceresinden giren bir kişi, İtalyan turist Giorgio Bozzo'yu bıçaklayarak öldürdü, eşini de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay, yaralı kadın turistin çığlıkları ile olay ortaya çıktı. Kadın turist Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, saldırganın hırsızlık amacıyla karavana girdiği, içeride bulunanların uyanması üzerine onları bıçakladığı sanılıyor.