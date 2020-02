İtalyan tur operatörü 20.yıl etkinliğini İstanbul'da düzenliyor

İstanbul, 18 Ocak (DHA) – İtalya’nın tur operatörlerinden Welcome Travel Spa’nın Genel Kurul Toplantısı ve 20. yıl kutlama etkinlikleri İstanbul’a alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ve Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) girişimleri; İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) ve TÜRSAB gibi kuruluşların önemli katkılarıyla, Şubat 2019’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek etkinliğe, yaklaşık 1,000 üst düzey turizmci katılacak.

TÜROB Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, toplantının İstanbul’da olmasının önemli bir tanıtım ağına dönüşebileceğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk görüşmelerin ardından geçen ay düzenlenen TTG Rimini Turizm Fuarı’nda Welcome Travel yetkilileri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Roma Tanıtma Müşavirliği, TÜROB ve THY yetkililerince yapılan yoğun çalışmalar neticesinde toplantı İstanbul’a alındı.

“Kongreye İstanbul’un ev sahipliği yapması netice olarak olumlu algı, farkındalık ve destinasyonun tekrar öne çıkmasına destek olacaktır. Bizim için çok önemli bir tanıtım atağına dönüşebilecek.

“Welcome Travel teşkilatına kongrenin İstanbul’da yapılacağını duyurduğunda 48 saat içinde 400 kişi katılımını teyid etmiş.

“Şirket CEO’su bu kadar kısa sürede bu kadar katılım teyidi almalarına çok şaşırdıklarını iletti.

“Yine Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun Roncaglia ile THY Roma Müdürü Mustafa Hakan Yılmaz’ın yoğun çabaları ve bizim temaslarımız sonucunda kısa adı FTO olan İtalya Turizm Federasyonu da Yönetim Kurulu toplantısını Ocak ayı sonunda İstanbul’da yapma kararı aldı. “Toplantıya İtalya’nın en büyük turizm şirketlerinin CEO’ları katılacak. Katılımcı sayısı açısından küçük ancak çok etkili 30 kişi gelecek.

“Bu da son 2-3 yılda büyük ölçüde kan kaybeden İtalya turizm pazarını yeniden canlandıracak etkide bir toplantı olacaktır.

“Umuyoruz ki 2019 yılından itibaren Türkiye ve İstanbul yeniden uluslararası etkinlerin rotasına girecek.

“Uluslararası bir kongre bugünden yarına alınmıyor. Kongre turizmi, kısa vade değil uzun vadeli planlama gerektiriyor.

“2013 yılında ülke bazında Türkiye, dünya sıralamasında 18. sırada; şehir bazında ise İstanbul 8. sırayı almıştı. Bu olağanüstü bir başarıydı.

“Sıralamada eski seviyeye dönmemiz, hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda en az 2-3 yıl sürebilir. İmajın yükselmesini sağlayacak her etkinlik, uluslararası kongre ve toplantıların yönünün yeniden Türkiye’ye ve İstanbul’a dönmesini, İstanbul’un yeniden ‘moda şehir’ olmasını sağlayacaktır.

“İstanbul, sadece turizmde değil hemen her alanda Türkiye’nin en büyük markasıdır. Bu markanın üzerine özenle titrememiz gerekiyor. İstanbul’u yeniden kongre turizminin gözde şehirleri arasına sokacak adımları atıyoruz.

“Türkiye’nin hedefi turist sayısından çok geliri artırmak olmalı. Türkiye’nin turizm gelirlerini artıracak en önemli unsur da bu olacaktır.” (Fotoğraflı)