İtalyan Ticaret Odası'ndan Kastamonu Entegre'ye yatırım ödülü

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük grubundan biri olan Kastamonu Entegre, İtalyan Ticaret Odası’nın düzenlediği yeni yıl gala gecesinde “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri olarak ödüllendirildi.

İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede ödül, Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’a takdim edildi.

İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi Gruppo Trombini’yi geçen yıl satın alarak üretim haritasını genişleten Kastamonu Entegre, yaptığı bu yatırımla birlikte “İtalya’daki En Büyük İki Türk Yatırımcı”dan biri oldu. Türkiye ve İtalya arasında ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi için, 130 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren İtalyan Ticaret Odası’nın verdiği ödül, Pera Palace’da İtalya İstanbul Başkonsolosu Elena Sgarbi, İtalyan Ticaret Odası Başkanı Livio Manzini ve eşi Giovanna Manzini, İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Demet Sabancı’nın ev sahipliğindeki gala gecesinde verildi.

İtalya’daki tesislere ilk etapta 180 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, ikinci etap tamamlandıktan sonra toplamda yıllık 800 bin metreküp kapasiteye sahip tesisleri devreye girdiğinde İtalya’da yüzde 20 pazar payı hedeflediklerinin altını çizdi. Bu tesislerde yüzde 100 geri dönüşümlü hammadde kullanarak, başta İtalya olmak üzere Avrupa mobilya sektörüne yönelik ham ve melamin kaplı yonga levha üretimi yapacaklarını belirten Yıldız, yeni yatırımlarla birlikte yurt dışındaki yatırım tutarının 1 milyar doları aştığını ve 2019 yılında yurt dışı pazarlarda büyümeye odaklandıklarını söyledi ve ekledi:

“Bu yatırımla İtalya’ya halen başka ülkelerden ithal edilen ve mobilya endüstrisi tarafından tüketilen 800 bin metreküp ham ve melamin kaplı yonga levhayı Kastamonu Italia tarafından ikame ederek, İtalyan ağaç bazlı panel sektörüne ve ekonomisine de katkıda bulunmuş olacağız. Ürünlerin yerel olarak üretilmesi, ekolojik ayak izini azaltmanın yanı sıra İtalya\'daki geri dönüşümlü ahşap ürünlerin kullanımını da artıracak.” (Fotoğraflı)