İtalyan tenör Vincenzo La Scola Mersin'de hayatını kaybetti

T24 - Ünlü tenor Vincenzo La Scola, Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mersin üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı'nın 11-15 Nisan'da düzenlediği Masterclass'a (ustalık sınıfı) katılan İtalyan tenor Scola, kaldığı Macit Özcan Spor Tesislerindeki odasında dün gece kalp krizi geçirdi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından MEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Scola, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otopsi yapılmak üzere cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenilen Scola, bu akşam MEÜ Çiftlikköy yerleşkesindeki Uğur Oral Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala konserde sahne alacaktı.





