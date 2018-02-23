İtalyan sondaj gemisi Doğu Akdeniz'den ayrıldı (2)

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- TÜRKİYE’nin münhasır ekonomik bölgesi olarak kabul ettiği alanda Kıbrıs Rum Kesimi adına araştırma yapmak isteyen İtalyan ENI şirketinin sondaj gemisi \'Saipem 12000\' Doğu Akdeniz’den ayrıldı.

Türkiye\'nin münhasır ekonomik bölge olarak kabul ettiği yerde, Rumlar adına doğalgaz araması yapmak için yaklaşık iki haftadır Doğu Akdeniz\'de bekleyen İtalyan ENI şirketine ait \'Saipem 12000\' adlı dev sondaj gemisi Ada açıklarından ayrıldı. Türkiye\'nin kararlı duruşu karşısında, 3\'üncü bölgeye giremeyen araştırma gemisi, rotasını Fas\'a çevirdi.

İtalyan gemisi, Rum Yönetimi\'nin ısrarı üzerine bugün sabah yeniden 3\'üncü bölgeye hareket etti. Ancak Deniz Kuvvetleri\'ne ait savaş gemilerini karşısında buldu. İtalya ve Rum yönetimi arasında yapılan istişareler sonrasında, geminin bölgeden uzaklaşması kararı alındı. Rumların hayal kırıklığına uğradığı süreç ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, sondaj gemisinin, 3’üncü parseldeki Supia hedefine giderken 5 Türk gemisi tarafından engellendiğini söyledi. Papadopulos, \'sondaj gemisinin geri dönmek zorunda kaldığını\' ileri sürdü.

Sondaj gemisinin engellenmesiyle ilgili süreci, uluslararası arenaya taşıyacaklarını açıklayan Rum Sözcü, \"Bunları kullanacağız\" dedi.

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise engellemelere rağmen Rumların enerji planlarının iptal edilmediğini söyledi. Hristodulidis, Brüksel\'de bulunan Rum lider Nikos Anastasiadis\'e de konuyla ilgili geniş bilgi verdiklerini kaydetti.