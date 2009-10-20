İtalyan sinema oyuncuları Özpetek'i anlattı

İtalyan sinema oyuncuları İtalya'nın güneyindeki Lecce kentinde "Serseri Mayınlar" isimli yeni filminin çekimlerine devam eden Ferzan Özpetek'i tanımladı.



Lecce'de çekimleri devam eden filmin setinde demeç veren "Serseri Mayınlar"ın başrol oyuncularından Riccardo Scamarcio, "Ferzan, kişiliği de sineması da önceden kestirilemeyen, ilginç biri. Oyuncuları her türlü iç baskıdan çıkmaya zorluyor ve en özel duygularını çıkartmaya çalışıyor" dedi.



Bu kez bir komedi filmi çeken Özpetek'in "tipik içtenliğini" filme yansıttığını kaydeden Scamarcio, İtalya'da ünlü olduğu için sokakta rahat dolaşamadığını, bu yüzden Türkiye'ye gidip rahat bir tatil yapmak istediğini belirtti ve "Kim bilir, belki bir Türk nişanlı bulurum" diye espri yaptı.



Filmin diğer önemli oyuncularından Elena Sofia Ricci de "Ferzan ile çalışmak çok güzel bir şey. Çok ilginç biri" ifadesini kullanarak, "Sahip olduğu mizah anlayışının dışında rahat biri ve içinde yaşadığı büyük duygusallığı derin bir şekilde bu filmdeki tüm karakterlere dinamik olarak yansıtan biri" dedi.



İtalyan sinemasının ünlü kadın oyuncularından Ricci, "Ferzan bu projede gerçek bir orkestra şefi ve hepimizi buna dahil ediyor. Bize bir takım olduğumuzu hissettiriyor. Bana göre onun yaptığını kimse yapamaz. Çünkü içindeki duyguları teker teker karakterlere çok güzel yansıtabiliyor. Bizim için onun hissettiklerini, düşüncelerini tamamen yapabilmek çok zor. Ve bunu başarmak bizim için adeta bir meydan okuma" diye konuştu.



22 yıldır İtalya'da yaşayan Ferzan Özpetek'i "Türk yönetmen mi, yoksa İtalyan yönetmen mi?" diye tanımlamamız gerektiğiyle ilgili bir soruya ise Ricci, "Büyük bir yönetmen, bu yeter. Büyük yönetmenlerin orijinleri yoktur ve daha sonra herkes için bir hediye olarak kalırlar" cevabını verdi.



Filmin önemli karakterlerinden birini canlandıran tiyatro kökenli ünlü kadın oyuncu İlaria Occhini de, "Ferzan ile çalışmak olağanüstü güzel bir şey. Büyük bir yönetmen ve büyük bir sanatçı. Özellikle duygularını ön plana çıkaran biri ve bu yüzden sizinle çok sık konuşuyor. Bir oyuncu olarak yönetmenle her zaman aynı duyguları bulmak ve görüşlere ortak olmak kolay değil, ama güzel bir şey. Ferzan'da, bazı İtalyan yönetmenlerde olan korkunç ön yargılar yok" diye konuştu. Yönetmenleri iyi ve kötü olarak ikiye ayırdığını kaydeden oyuncu Paola Minaccioni, şunları kaydetti:



"Elbette ki Ferzan iyi yönetmenler arasında, ama onun dışında da ilginç bir yönetmen. Onunla samimi bir tecrübe yaşıyorsunuz. Ben yeteneklerin bir temeli olduğuna inanıyorum. Ve Ferzan'ın hem kendi kültürünü ve toprağını hem de İtalya'yı ve insanları anlatış tarzından dolayı, ona çok özeniyorum."



Kendisini "Türkiye fanatiği" olarak niteleyen Minaccioni, "Türkiye, kültürü ve güzelliğiyle çok hoşuma gidiyor. İstanbul beni kalbimden vuran bir kent. Bence İstanbul büyük bir şehir ve geleceğe yönelik büyük adımlar atıyor. Halbuki İtalya tam tersine geriye doğru adım atıyor!" dedi. Ferzan Özpetek'in 8. filmi olan "Serseri Mayınlar"ın çekimleri 4 Kasımda sona erecek.

