İtalyan senarist ve şair Tonino Guerra yaşamını yitirdi

Federico Fellini'den Michalengelo Antonioni'ye, Andrei Tarkovski'den Theo Angelopoulos'a sinema tarihinin dev isimleriyle çalışan İtalyan senarist Tonino Guerra, dün 92 yaşında hayata veda etti.

16 Mart'ta 92. doğumgününü kutlayan Guerra bir süredir büyük kentlerden uzakta, Santarcangelo´da yaşamını sürdürüyordu.

Büyük yönetmenlerle birçok başyapıtında beraber çalışan Guerra, bir söyleşisinde "Çalıştığım tüm yönetmenlerin senaryolarına biraz şiir katmaya çalıştım, onların buna ihtiyacı olmasa da" demişti.

Guerra, Antonioni ile Macera, Gece, Batan Güneş, Kızıl Çöl, Cinayeti Gördüm, Zabriskie Point, Federico Fellini ile Amarcord, Theo Angelopoulos ile Puslu Manzaralar, Sonsuzluk ve Bir Gün, Ağlayan Çayır, Andrei Tarkovski ile Nostalghia, Francesco Rosi ile The Mattei Olayı, Lucky Luciano ve Exquisite Corpses filmlerinde birlikte çalıştı.

Usta senarist, özellikle 1984 yılında Cannes Film Festivali'nde, Angelopoulos, Thansis Valtinos ve Pierre Baudry ile birlikte yazdığı Kitera'ya Yolculuk ile En İyi Senaryo ödülü kazanmıştı. Senaryosuna katkıda bulunduğu Antonioni filmleri 'Casanova 70', 'Cinayeti Gördüm' (Blow- Up) ve Fellini'nin yönettiği 'Amarcord' da En İyi Senaryo Oscar'ına aday olmuştu.

Guerra'ya sinemaya katkılarından dolayı 1994 yılında Venedik Film Festivali'nde Onur Ödülü verilmişti.

Guerra'nın filmografisi şöyle:

Piece of the Sky (1959)

L'avventura (1960)

La notte (1961)

The Assassin (1961)

L'eclisse (1962)

The Red Desert (1964)

Blow-Up (1967)

Catch As Catch Can (1967)

Ghosts - Italian Style (1968)

In Search of Gregory (1969)

A Quiet Place in the Country (1969)

The Voyeur (1970)

Zabriskie Point (1970)

The Mattei Affair (1972)

Lucky Luciano (1973)

Amarcord (1973)

Illustrious Corpses (1976)

Caro Michele (1976)

The Night of the Shooting Stars (1981)

Identification of a Woman (1982)

Voyage in Time (1983)

Nostalghia (1983)

And the Ship Sails On (1983)

Henry IV (1984)

Voyage to Cythera (1984)

Ginger and Fred (1985)

The Beekeeper (1986)

Chronicle of a Death Foretold (1987)

Landscape in the Mist (1988)

Burro (1989)

Dimenticare Palermo (1989)

The Sun Also Shines at Night (1990)

The Suspended Step of the Stork (1991)

Eternity and a Day (1998)

Ulysses' Gaze (1995)

Tierra del fuego (2000)