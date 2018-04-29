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BBC Türkçe

İtalyan rahip kiliseye ait 500 bin euro'yu kumarda kaybetti

Venedik'te bir rahibin görevli olduğu kilisenin para kasasından 500 bin euro çalarak kumar oynadığı ve paraları kaybettiği ortaya çıktı. 'Patolojik kumar sorunu' olan rahip tedavisinin ardından görevine dönecek.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın Venedik kentinde bir rahibin, görevli olduğu kilisenin kasasından 500 bin euro çalarak kumar oynadığı ortaya çıktı.

İtalyan basınındaki haberlere göre Venedik'e bağlı Spinea kasabasında görev yapan rahip Don Flavio Gobbo, 2016 yılında "istirahate ihtiyacı olduğu" gerekçesiyle izne ayrıldı. Rahibin izne çıkarılmasının gerçek nedeni ise aradan yaklaşık 2 yıl geçtikten sonra, birkaç gün önce ortaya çıktı.

Don Flavio Gobbo, kilisenin kasasından toplamda 500 bin euro'ya yakın para çalarak kumarda kaybetmişti. Kilise yönetimi de, cemaate gerçek nedeni açıklamadan rahibi uzaklaştırarak kumar bağımlılığı tedavisine başlamasını sağlamıştı.

Kumar bağımlısı rahip hakkında, zimmetine para geçirmekten soruşturma açılınca kilise yönetimi de Don Flavio'nun uzaklaştırılma nedenini açıklamak zorunda kaldı.

Kiliseden yapılan açıklamada, rahibin "patolojik kumar sorununu tedavi etmek için özel bir merkezde" tutulduğu ve tedavinin ardından görevine döneceği belirtildi.

Kilise yönetimi, kumar bağımlılığının sanıldığından daha yaygın bir sorun olduğunu ve çoğunlukla görmezden gelindiğini de vurgulayarak, "Teşhis edildiğinde ise özel yardım, insani bir yaklaşım ve destek gerekir.

Bu sorun genellikle görmezden gelinir ya da küçümsenir, tek başına içinden çıkılabileceği yanılgısına düşülür" denildi.

Don Flavio, ön duruşma hakimiyle anlaşma yoluna giderek tecilli 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rahip, kilise kasasından çaldığı parayı da taksitle ödemeyi taahhüt etti.

Rahibin, kilise kasasından çaldığı 500 bin euro'yu kumara yatırdığı ve bu nedenle uzaklaştırıldığı haberine sosyal medyada, "Kilisenin yalan söylemesi ne tuhaf! Rahiplerin suç işlemesi ne tuhaf!", "Kiliseye yaptığınız bağışlarla Don Flavio Gobbo'nun kötü alışkanlıkları için özel psikolog parasını ödediniz" gibi sarkastik yorumlar yapıldı.

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