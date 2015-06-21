İtalyan pizzacılar dünya rekoru kırdı



Pizzanın hazırlığında İtalya'nın dört bir yanından gelen 80 dolayında usta görev aldı. "En uzun pizza" rekoru 1 kilometre 100 metre ile İspanya'ya aitti. Rekor, Guinness Rekorlar Kitabı yetkilisi tarafından doğrulandı.

Dünyanın en uzun pizzasını hazırlamak için 2,5 ton hamur, 1,7 ton mozzarella peyniri ve 1,5 ton domates kullanıldı. 35 bin dilim pizza, halen Milano'da devam eden Uluslararası Expo Fuarı'nın ziyaretçilerine bedava dağıtıldı. Pizzanın 300 metrelik kısmı ise Milano garında mültecilere ve yardıma muhtaçlara bölüştürülmek üzere ayrıldı.

İtalya'nın pizzadaki hedefi

Milano'da geçen ay başında açılan Expo Fuarı'nın sloganı "Gezegene gıda, hayata enerji" olarak belirlenmişti. Fuarı 6 ay içinde yaklaşık 20 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İtalya gıda ve tarım işverenleri sendikası "Coldiretti", pizzanın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını istediklerini, Guinness'e kaydedilen rekoru bu doğrultuda önemli bir adım olarak gördüklerini açıkladı.