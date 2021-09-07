İtalyan pilot Dario Costa Çatalca Tüneli’nde ‘En uzun tünel uçuşu’ dünya rekorunu kırdı

T24 Yaşam

İtalyan hava akrobasi ve yarış pilotu Dario Costa İstanbul Çatalca’daki T1 ve T2 tünellerinin içinden uçarak ‘En Uzun Tünel Uçuşu’nda bir dünya rekoruna imza attı.

Costa tamamen karanlıkta, yerden 1 metre yükseklikten ve yan duvarlardan sadece 3,5 metre uzaklıkta 245km/sa hızla uçtu ve başarılı uçuşun ardından “İnanırsanız başarırsınız!” dedi. “Yoğun ve tutkuyla çalışmamın ardından hayallerimi gerçekleştirdim” diyen Costa, “Bu süreçte hem her uçuşumda bileğimde hem de bu uçuşta kokpitte de hep yanımda olan Hamilton’a ne kadar teşekkür etsem az“ diye ekledi.

Dario Costa

Hamilton CEO’su Vivan Stauffer de Dario Costa için “Onun cesur ruhu ve adanmışlığı imkansızı mümkün kıldı. Kokpitte zamanlama her şeydir ve Dario’ya bu dünya rekoru denemesinde destek olmaktan ve hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktan inanılmaz gurur duyuyoruz” dedi.

Hamilton, Dario’nun Dünya Rekoru’na ithafen Khaki Aviation AC Takeoff modelinden 100 adet limitli özel bir saat üretiyor. 100 adet, Dario’nun yerden sadece 100 cm yukarıda uçması sebebiyle seçildi.