İtalyan öğrenciler favori kitapları arasında 'Kavgam'ı gösterdi

İtalya'da ortaokul öğrencileri arasında yapılan ve en sevdikleri 'İtalyan yazarlara' ait kitapların sorulduğu ankette eğitim bakanlığını şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı. Bazı şehirlerdeki öğrenciler bu ankette 'milli kitapların' dışına çıkarak Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in meşhur 'Mein Kampf'ı (Kavgam) favori gösterdi.



Sputnik'te yer alan habere göre, ülke genelindeki ortaokullarda bulunan 140 bin sınıf dahil edilerek yapılan ankette 'istenmeyen' sonuçlara ulaşıldı. İtalya'da eğitim bakanlığının öğrencilere İtalyan yazarlarının 2000 yılından sonra yayınlanan kitapları arasında en çok sevdikleri kitapları sorduğu ankette Palermo, Cantanzro, Potenza, Tivoli, Lazio, Udine, Trieste ve Piacenza gibi şehirlerindeki en az 10 sınıftan öğrenciler 'favori kitap listeleri'ne Nazi Almanya'sının lideri Adolf Hitler'in şimdiye kadar milyonlarca satmış olan 'Kavgam' kitabını ekledi. Hitler, Nazizme de temel olan Nasyonel Sosyalist ideolojisini anlattığı otobiyografik bir manifesto kitabı olan Kavgam'ı 1923-1925 yılları arasında Münih'te hapis yattığı yıllarda yazmıştı. Kitabın Almanya'daki basımı 70 yıllık yasağın ardından bu yılın başında telif kısıtlamasının kalkması vesilesiyle yeniden serbest bırakılmıştı.



'Öğretmenler de sorumlu'

La Repubblica gazetesine konuşan eğitim bakanlığından Alessandro Fusacchia alınan bu sonucun pek de iç açıcı olmadığını, çocukların zaten İtalyan yazarlar dışına çıkmalarının anket kurallarına aykırı olduğunu ancak yine de ankete gösterilen yüksek ilgiden ötürü mutlu olduklarını söyledi. Fusacchia, ayrıca, bu sonucun alınmasında arasında göstermesini sınıflarda yapılan münazaralar sonucu okunabilecek kitaplar arasında gösteren öğretmenlerin de sorumluluk sahibi olduklarını belirtti.



Ankete katılan 138 bin okuldan toplam 3.5 milyon öğrenci, 10 bin farklı kitabı 'en sevdikleri listesi'nde gösterdi. Ankette en sevilen kitaplar listesinde ilk 3 sırayı ise ise Alessandro D'Avenia'nın Bianca come il latte, rossa come il sangue (Süt Beyaz, Kan Kırmızı), Niccolo Ammaniti'nin Io Non Ho Paura (Korkmuyorum) ve Roberto Saviano'nun Gomore kitapları doldurdu.