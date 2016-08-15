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Dünya

İtalyan muhalefet lideri: İslam bir din değildir!

"İslam, eski yaşam fikrine sahip, kibirli ve tehlikeli"

15 Ağustos 2016 16:56

İtalya'da Kuzey Ligi'nin (Lega Nord) lideri Matteo Salvini, "kibirli ve tehlikeli" bulduğu İslam'ın bir din olmadığını savundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ve göçmenlere karşı tutumuyla bilinen partinin lideri Matteo Salvini, La Stampa gazetesine verdiği mülakatta İslam'a ilişkin olumsuz duruşunu ağır sözlerle bir kez daha ortaya koydu.

DHA'da yer alan habere göre, daha önce İslam'ın "yasa dışı" bir din olduğunu iddia ettiği hatırlatılan ve bunu neden söylediği sorulan Salvini, "Çünkü İslam, eski yaşam fikrine sahip, kibirli ve tehlikeli" diye karşılık verdi.

 

"Müslümanların kontrolsüz
göçü bizim için tehlikeli"

 

İtalya Anayasası'nın din özgürlüğünü koruma altına altığı anımsatılan Salvini, "İslam bir din değildir, bizimkiyle tamamen uyumsuz bir yaşam biçimidir. Müslümanların kontrolsüz göçü (Avrupa'ya) bir gerçektir ve bu bizim özgürlüklerimiz için büyük bir tehlikedir" ifadelerini kullandı.

 

"Sadece Hristiyan olanları kabul etmeliyiz"

 

Salvini ayrıca, göçmenleri gerçekten entegre etmek istiyorlarsa, sadece Hristiyan olanları kabul etmenin daha iyi olacağı görüşünü de savundu.

İtalya'da son dönemde bazı Müslüman din adamlarının terörizm şüphesiyle sınır dışı edildiği de hatırlatılan Matteo Salvini, "Fark etmez. Biri gidiyor, öbürü geliyor" diyerek, deniz yoluyla İtalya'ya ulaşan binlerce umut yolcusuna işaret etti.

Federalist ve bölgeselci Kuzey Ligi, iki kanatlı ve 945 üyeli İtalyaparlamentosunda 27 milletvekili ve senatörle temsil edilirken, 7'nci parti konumunda.

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İtalyan muhalefet lideriİslam bir din değildirMatteo Salvinikibirli ve tehlikeli

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