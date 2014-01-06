Gramsci'nin gazetesine sağcı ortak geldi, gazete karıştı

İtalyan Komünist Partisi'nin kurucu üyelerinden ve "hegemonya" kavramını yeniden ele alışı ile Marksist teoriye önemli katkı sunan Antonio Gramsci'nin kurduğu L'Unita gazetesinin bir bölümü, sağcı politikacı Maria Claudia Ioannucci'ye satıldığı ortaya çıktı. Kurulduğu dönemden beri sol çizgide yayın yapan gazetenin çalışanları satışa sert tepki gösterdi. L'Unita'daki gazetecilerin içinde bulunduğu CDR sendikası, hisselerin devredilmemesi halinde 5 günlük greve çıkacaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, L'Unita gazetesinin yayıncısı Nie'nin yüzde 13,98'ini, eski Başbakan ve sağcı politikacı tıklayın Silvio Berlusconi'nin Forza Italia partisinden eski senatör Maria Claudia Ioannucci satın aldı. Gazeteciler ise buna tepki gösteriyor. Hızla tiraj kaybeden ve geçen yıl ortalama 23 bin satan gazetenin ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu biliniyor.



Grev tehdidi



L'Unita'nın yayıncı kuruluşu Nuova Iniziativa Editoriale'nin (Nie) hisse satışı, Il Fatto Quotidiano gazetesi tarafından ifşa edildi. Il Fatto Quotidiano'nun haberiyle, Kasım ayında yapılan gizli satışta Ioannucci'nin Nie hisselerinin yüzde 13,98'ini satın alarak 3. büyük ortak haline geldiği ortaya çıktı.

Bu haberin ardından L'Unita gazetesi karıştı. Gazete çalışanlarını temsil eden CDR sendikası, satışın gazetecilerden saklandığı gerekçesiyle CEO'nun istifa etmesini ve Ioannucci'nin hisselerinin bir başkasına devredilmesini istedi. Gazeteciler aksi halde 5 gün greve gitme tehdidinde bulundu.

CDR sendikası "Tartışılamayacak ilkeler vardır" diyerek, Ioannucci'nin gazetenin üzerinde hak sahibi olmasının, gazetenin tarihine ters düştüğünü belirtti. Sendika, eski senatöre şöyle seslendi: "Siz Forza İtalya üyesiyken, gazetemiz Berlusconi'nin kendisi için çıkardığı yasalara karşı kampanya yürütmüştür. Dolayısıyla sizin varlığınızı uygunsuz buluyoruz ve yerinizi devretmenizi istiyoruz."



Ioannucci: Gazeteye saygılıyım



Ioannucci ise gazetenin maddi açıdan zorda olduğunu hatırlatarak, "Her bir gazetenin ölüm riski demokrasi için bir yaradır, bu yüzden L'Unita'nın sermayesine katıldım" dedi. Ioannucci, gazetenin yayın politikasına saygılı olduğunu da belirterek, "Her gazetenin kendi siyasi çizgisi olması gerektiğine inanıyorum. Tam da bu yüzden tüm gazetelerin kurtarılması gerektiğini düşünüyorum, böylece çok seslilik sağlanabilir" diye konuştu.

'İşçilerin ve çiftçilerin gazetesi'

1924'te Antonio Gramsci tarafından kurulan L'Unita, İtalyan Komünist Partisi'nin yayın organı olarak çıkıyor ve "işçilerin ve çiftçilerin gazetesi" sloganını kullanıyordu. Gramsci, gazetenin kuruluşu için yazdığı mektupta şöyle diyordu:

"Gazete, partinin işaretini taşımamalı. Solcu bir gazete olmalı. Sade ve basit 'L'Unita' (Birlik) adını öneriyorum; bu isim işçiler için bir simge olacak ve daha genel bir anlam da taşıyacak."

L'Unita'nın "İtalyan Komünist Partisi'nin gazetesi" şeklindeki alt başlığı, 1991'de "Antonio Gramsci'nin kurduğu gazete" olarak değiştirildi.

Halen Nuova Iniziativa Editoriale limited şirketi tarafından basılan L'Unita, sol yayın çizgisini sürdürüyor.

Faşist lider Mussolini'nin ikdidarda olduğu 1926'da kapatılan gazete, ertesi yıl Fransa'da gizlice basılıp el altından dağıtılmaya devam etti. 1942'de İtalya'ya dönen gazete savaş yılları boyunca gizlice basılıp dağıtıldı. 1945'te de yasal olarak yayın hayatına döndü.

Gazeteye geçmişte yazanlar arasında Cesare Pavese, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini gibi önemli isimler de bulunuyor. 1970'lerde 239 bin tiraj yakalayan gazete bugünse ortalama 23 bin satıyor ve son yıllarda sık sık yaşadığı mali güçlüklerle gündeme geliyor.