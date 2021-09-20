İtalyan mahkum, drone aracılığıyla içeri sokulduğu silahla diğer mahkumlara ateş etti

T24 Dış Haberler

İtalyan bir mahkum, drone aracıyla hapishaneye gizlice sokulduğu düşünülen bir silahla hücre parmaklıkları arasından diğer mahkumlara ateş etti.

Sappe Cezaevi Birliği Başkanı Donato Capece, Napoli mafyasıyla bağlantıları olan 28 yaşındaki adamın tartıştığı mahkumlara üç el ateş ettiğini, ancak onları yaralamadığını söyledi.

Capece, mahkumun duş almak için hücresinden çıkma iznine sahip olduğunu ve kapı açıldığında silahı çıkarıp gardiyana doğrulttuğunu aktardı.

Adam daha sonra cep telefonuyla avukatını aradı ve avukatı kendisine silahını hapishanedeki yetkililere teslim etmesini tavsiye etti.

Uipla Gardiyan Sendikası, silahlı saldırı olayının ardından cezaevi sisteminin "kontrolden çıktığını" söyleyerek hükümeti kriz birimi kurmaya çağırdı.