-İTALYAN MAHKEMESİ ALİ ÖRGEN'İ SALIVERDİ ROMA (A.A) - 21.10.2010 - İtalya'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Ali Örgen, Lecce İstinaf Mahkemesi tarafından Türkiye'nin iade talebi karara bağlanmadan serbest bırakıldı. Mahkemenin, Örgen hakkında İtalya'ya iletilen iade talebini değerlendirmek için zanlının cezaevinde bekletilmesine gerek görmediği öğrenildi. Mahkemenin bu kararıyla birlikte, Örgen'in siyasi sığınma hakkı elde ettiği İtalya'nın Taranto kentinde uluslararası ücretli telefon görüşmesi hizmeti sunan bir dükkan işlettiği sırada 18 Ağustos'ta yakalanmasıyla başlayan tutukluluk hali de sona erdi. Örgen'in avukatı Mario Antonio Angelelli, ''Müvekkilim serbest bırakıldı. Lecce İstinaf Mahkemesi, Türkiye'nin müvekkilim hakkındaki iade talebini ise önümüzdeki süreçte karara bağlayacak. Ancak müvekkilimin salıverilmesini, mahkeme heyetinin iade dosyasının içeriğini inandırıcı bulmadığının göstergesi olarak değerlendirmek mümkün'' dedi. Ali Örgen, Ağustos ayında tutuklanmasının ardından Toranto'daki yerel yönetimden de destek görmüştü. Yeniden Komünist Yapılanma Partisi'ne mensup olan Taranto Belediye Başkanı Stefano, İtalya Adalet Bakanı Angelino Alfano'ya hitaben yazdığı mektupta, ''Ali Örgen'e adilce davranılarak Taranto halkına ve kendi işine kavuşmasının mümkün kılınması için yargıya, İtalyan hükümetine ve Türk makamlarına çağrıda bulunuyorum''ifadelerine yer vermişti. -TOĞUÇ DURUŞMA TARİHİ BEKLİYOR- Öte yandan Türkiye'nin terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla iadesini istediği Nizamettin Toğuç'la ilgili dosyanın değerlendirilmesine ise büyük bir olasılıkla kasım ayında başlanacağı öğrenildi. Venedik İstinaf Mahkemesi, İtalya'da bulunduğu sırada 18 Temmuzda yakalanan Toğuç'u, 14 Ağustostaki duruşmada gözetim altında olma koşuluyla serbest bırakmıştı. Şartlı tahliye kararı sonrasında Padova yakınlarındaki bir beldede karakola imza koşulu eşliğinde zorunlu ikamete tabi tutulan 58 yaşındaki Toğuç'un Türkiye'ye iade edilmeyeceğinin önümüzdeki süreçte karara bağlanması gerekecek. Türkiye'de milletvekilliği de yapmış olan Toğuç, DEP'in 1994'te kapatılması üzerine gittiği Hollanda'da önce siyasi sığınma hakkı daha sonra vatandaşlık elde etmişti. İtalya'da Temmuz ayında yakalanıncaya kadar Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu başkanlığı görevini de yürütmekteydi.