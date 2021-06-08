İtalyan La Repubblica gazetesinden "Futbol, mafya ve transfer" dosyası: "Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Muriqi'in transferinde usulsüzlük"

İtalya'da La Repubblica Gazetesi'nin ortaya çıkardığı futbol, mafya ve transfer ilişkisi Avrupa futbolunun gündemine damga vurdu. Lazio'nun Vedat Muriqi transferinde usulsüzlük yaptığını öne süren gazetenin olay yaratan dosya haberinin ardından ünlü menajer Vincenzo Morabito'dan Kosovalı futbolcu hakkında ağır ithamlar geldi.

İtalyan La Repubblica Gazetesi tarafından hazırlanan Futbol, Mafya ve Transfer başlıklı dosya haber kapsamında ortaya çıkan transfer usulsüzlerinin yankıları sürüyor.

Gazete, Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferindeki usulsüzlüklere rastlandığını yazmış ve Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin İtalyan ve Arnavut mafya gruplarıyla girdiği 'kirli' ilişkileri deşifre etmişti.

Sarı lacivertlilerden Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi'in transferinde Kosovalı golcünün menajeri ve avukatlarının yanı sıra, 3 farklı aracının daha illegal şekilde komisyon aldığı iddia edilmişti.

Transferden kaç kişi komisyon aldı?

Transferden komisyon alan isimler arasında menajer Shkumbin Qormemeti ile Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşlerin de olduğu ifade edilirken, menajer Qormemeti'nin Igli Tare ile çok yakın ilişkilerinin olduğu Gabriele ve Valerio kardeşlerin ise Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya danışmanlık yaptıkları ancak hiçbir zaman ön planda olmadıkları kaydedilmişti.

Muriqi hakkında ağır sözler

İtalyan futbolunun meşhur menajerinden Vincenzo Morabito, ülkede büyük ses getiren skandalın ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. RAI 3 yayınında Lazio'un transferlerdeki usülsüzlüklerine ve Vedat Muriqi için ödenen 17.5 milyon euroya değinen Morabito, Kosovalı oyuncu için ağır ithamlarda bulundu.

"Faturalar federasyona gönderilmez"

"Kontratlar kulüpler haricinde yalnızca İtalya Futbol Federasyonu'na gönderilir. Ancak söz konusu transferlerin faturaları federasyona gitmez. Fatura işi kulüpler arasında halledilir. Eğer bir kulüp, transfer faturalarını zamanda ödüyorsa hiç kimse o kulübü araştırmaz. Ne finans müfettişleri, ne de savcılar doğal olarak bu işin içine girmez. Bu döngü sonsuza kadar böyle devam eder."

"Eşek bir futbolcu, parmak arası terlikle savunur"

"Lazio, 'eşek' bir futbolcu için 18 milyon euro ödedi. Lazio'un eski teknik direktörü Simone Inzaghi ile geçenlerde konuştum. Bana, "Muriqi'yi ne zaman sahada görsem saçımı başımı yoluyorum. Stefan Radu, Muriqi'yi parmak arası terlikle bile savunabileceğini söyledi. Çok kötü bir oyuncu. Şimdi bu oyuncu için 18 milyon euro ödüyorsunuz! Bir de yetmezmiş gibi 5 menajere komisyon veriyorsunuz. Bu meblağ, Lazio için çok büyük bir para. Korkunç bir transfer hatası."

Muriqi transferinde usulsüzlük

Soruşturmada Igli Tare, olayla ilgisi olmadığını ve itibarsızlaştırılmaya çalıştığını belirterek soruşturma dışında bırakıldı. Savcılık araştırmalarına devam ederken, geçtiğimiz sezon başı Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferindeki usulsüzlüklere ulaştı.

Sarı-lacivertlilerden Lazio'ya 17.5 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi'in transferinde Kosovalı golcünün menajeri ve avukatlarının yanı sıra, 3 farklı aracının daha komisyon aldığı iddia edildi.

Igli Tare'den ilk açıklama

Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Vincenzo Morabito'nın RAI 3 yayınında yaptığı açıklamaların ardından hakkindaki iddialara cevap verdi. Tare, "Hakkımda ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Haberlerin hiçbir dayanağı ve kaynağı yok. Bu iddialarla ilgili yasal süreci başlatmış bulunmaktayım." dedi.

Neler olmuştu?

İtalyan La Repubblica'nın ortaya çıkardığı olaya göre Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'in transferindeki usulsüzlüklere ulaşıldı. Bari Cumhuriyet Savcısı, 2018 yılının Kasım ayında Capriati ve Parisi mafya gruplarını hedef aldı ve 'Gico della Guardia di Finanza' operasyonuyla 22 kişiyi tutukladı. Bu hamlenin sonrasında savcılık Sicilya mafyasına bağlı Ndrangheta ve Bari gruplarının arasında yurt dışında bir bahis firmasına yatırım yapmak için ortaklık kurduğu bilgisine ulaştı.

Mailler ortaya çıktı

Ndrangheta ve Bari gruplarının yaptığı anlaşmaya Arnavutluk'ta faaliyet gösteren ve Iglı Tare ile kardeşi Genti Tare'nin sahibi olduğu Top Bast şirketinin de dahil olduğu ortaya çıktı. Ulaşılan bilginin ardından Bari Cumhuriyet Savcısı, Genti Tare ile Bari grubunun lideri Francesco Martiradonna arasındaki maillere ulaştı ve aradaki bağı belgeledi.

Savcılıktan Tare'ye soruşturma

Ancak İtalyan mafyası ve Tare kardeşler, Arnavutluk'ta uygulanan vergiler nedeniyle bahis şirketine yatırım yapmaktan vazgeçtiler. Bu nedenle Tare kardeşler soruşturmadan çıkarıldı ancak soruşturmaya ait belgeler, İtalya Futbol Federasyonu'na gönderildi. Bari savcılığı, satın alınmak istenen bahis firmasının Tare kardeşlere ait olduğu bilgisine ulaştıktan sonra federasyon, kulüp yöneticisinin bahis firması sahibi olamayacağı gerekçesiyle şikayette bulundu ve savcılık bu kez Igli Tare'ye soruşturma başlattı.

Yasal olmayan komisyoncular

Transferden komisyon alan isimler arasında menajer Shkumbin Qormemeti ile Gabriele ve Valerio Giuffrida kardeşlerin de olduğu ifade edilirken, menajer Qormemeti'nin Igli Tare ile çok yakın ilişkilerinin olduğu Gabriele ve Valerio kardeşlerin ise Lazio Başkanı Claudio Lotito'ya danışmanlık yaptıkları ancak hiçbir zaman ön planda olmadıkları kaydedildi. (Spor Arena)