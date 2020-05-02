İtalyan kasabası kendi parasını basıp kullanmaya başladı

İtalya’nın güneyindeki 550 nüfuslu küçük kasaba Castellino del Biferno, Koronavirüs salgını sonrasında kendi para birimini çıkararak alışverişte kullanmaya başladı. Yerel matbaada basılan “Ducati” parası, yerel mağazalarda alışverişte kullanılıyor. Mağazalar ellerindeki Ducati’leri iki haftada bir belediyeye götürüp karşılığında Euro alıyorlar. Belediye kuruna göre 1 Ducati 1 Euro ediyor.



Kasabanın Belediye Başkanı Enrico Fratangelo, kendi para birimlerini kullanmanın 12 yıldır gündemlerinde olduğunu belirterek, Covid-19 salgınının fırsat yarattığını belirtti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Ducati'yi sosyal medyada "Euro birliğine karşı ilk başkaldırı" şeklinde yorumladı.