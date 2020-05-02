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Ekonomi

İtalyan kasabası kendi parasını basıp kullanmaya başladı

02 Mayıs 2020 12:54

İtalya’nın güneyindeki 550 nüfuslu küçük kasaba Castellino del Biferno, Koronavirüs salgını sonrasında kendi para birimini çıkararak alışverişte kullanmaya başladı. Yerel matbaada basılan “Ducati” parası, yerel mağazalarda alışverişte kullanılıyor. Mağazalar ellerindeki Ducati’leri iki haftada bir belediyeye götürüp karşılığında Euro alıyorlar. Belediye kuruna göre 1 Ducati 1 Euro ediyor.

Kasabanın Belediye Başkanı Enrico Fratangelo, kendi para birimlerini kullanmanın 12 yıldır gündemlerinde olduğunu belirterek, Covid-19 salgınının fırsat yarattığını belirtti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Ducati'yi sosyal medyada "Euro birliğine karşı ilk başkaldırı" şeklinde yorumladı.

 

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