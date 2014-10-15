İtalyan hemşire 'sinirlerini bozan' hastaları mı öldürdü?

İtalya’nın kuzeyindeki Logo kentinde 42 yaşındaki hemşire Daniela Poggiali’nin 38 hastayı “sinir bozucu olduklarını düşündüğü için” potasyum enjekte ederek öldürdüğü iddia edildi.

Poggiali’nin işlediği sanılan cinayetler Rosa Calderoni isimli 78 yaşındaki bir hasta üzerinde gerçekleştirilen otopsi sonucunda ortaya çıktı.

Rutin bir hastalık nedeniyle hastaneye yatan ancak aniden hayatını kaybeden Calderoni’nin kanında yüksek miktarda potasyuma rastlandı. İtalyan polisi, Calderoni’yi öldürdüğü şüphesiyle tutukladıkları hemşirenin bakımındayken hayatını kaybeden 37 hastanın daha dosyasını incelemeye aldıklarını ve bu ölümlerden 10’unun “aşırı derecede şüpheli göründüğünü” söyledi.

İtalyan Libero Quotidiano gazetesi Poggiali’nin geçmişte ölen hastalardan birinin cesediyle fotoğraf çektirdiğini ve durumu ağır olan bir hastaya yüksek dozda potasyum vermek istediğini söyleyerek “şaka” yaptığını yazdı.

Polis yetkilileri, potasyumun ölümden sonraki birkaç gün içinde dolaşım sisteminde atıldığını söyleyerek soruşturmanın zorluğuna dikkat çekti.