İtalyan hakem Michael Fabbri: "VAR odası karar değiştirmiyor"

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

İtalyan futbol hakemi Michael Fabbri, \"VAR odası karar değiştirmiyor. Açık ve net bir hata pozisyonunda hakemden kontrol etmesini istiyor. Karar her zaman için hakeme bırakılıyor\" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD) Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde düzenlediği 39\'uncu AEFCA Sempozyumu\'nda, İtalyan futbol hakemi Michael Fabbri, Türkiye\'de de uygulanan Video Yardımcı Hakem- VAR sistemiyle ilgili sunum yaptı. 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü dolayısıyla toplantı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Michael Fabbri, VAR sisteminin \'Minimum müdahale maksimum fayda\' temeli üzerine kurulu olduğunu belirterek, sistemin uygulandığı tüm dünyada aynı protokolün geçerli olduğunu söyledi. VAR\'ın topun çizgiyi geçip geçmediği gol pozisyonu, penaltı, kırmızı kart ve hakemin yanlış oyuncuya kart göstermesi durumlarında devreye girdiğini aktaran Fabbri, uygulamada görüntünün tekrar izlenebilmesi için hakemin talep etmesi ya da VAR odasının istemesi gerektiğini vurguladı.

VAR\'ın geçen sezon İtalya\'da ilk kez uygulandığını ve VAR sayesinde topun oyunda kalma süresinin önceki sezona göre 43 saniye arttığını anlatan Michael Fabbri, \"VAR odasında, lig ve kupadaki 396 maçta 2 bin 23 kontrol gerçekleştirildi. Maç başına ortalama 5 kere yapılan kontrolün yüzde 53\'ü gol, yüzde 27\'si penaltı ve yüzde 20\'si de kırmızı kart pozisyonu için gerçekleştirildi. Toplamda ise 117 karar değişti. Geçen sezonu VAR olmaksızın geçirseydik yüzde 5,78\'lik bir hata olacaktı. VAR sayesinde bu hata oranı yüzde 0,89\'a düştü. VAR\'a rağmen yine de 18 hata gerçekleşti\" dedi.

Fabbri, VAR odasının hakeme etkisiyle ilgili bir soru üzerine ise sahada asıl karar vericinin orta hakem olduğuna işaret etti. VAR odasının pozisyonun izlenmesi için sadece tavsiyede bulunabildiğini kaydeden Fabbri, \"VAR odası karar değiştirmiyor. Açık ve net bir hata pozisyonunda hakemden kontrol etmesini istiyor. Karar her zaman için hakeme bırakılıyor. VAR odası örneğin atakta ofsayt var mı yok mu ona bakıyor. Karar verme hakeme ait. VAR hata yapar hakem de kararını değiştirmezse yine sorumlu hakemdir\" diye konuştu.

VAR odasında teknik heyet ve futbolculardan niye temsilci bulunmadığı sorusu üzerine ise Fabbri bununla ilgili FIFA\'nın kuralları olduğunu belirtti. Fabbri, şahsi görüşüne göre futbolcu ve teknik adamın pozisyonlara objektif yaklaşamayacağını düşündüğünü söyleyerek, bunun değişmesinin de zor olduğunu düşündüğünü aktardı.

Konuşmasının ardından TÜFAD Başkanı İsmail Dilber tarafından Michael Fabbri\'ye plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Saygı duruşundan görüntüler

- Toplantıdan görüntüler

- Fabbri\'nin sunumu

(FOTOĞRAFLI)

