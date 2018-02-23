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Dünya

İtalyan gemisi Fas'a gidiyor

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 23 Şubat (DHA) - Türkiye tarafından engellendiği iddia edilen, İtalyan ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinin bu sabah Fas’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi

23 Şubat 2018 21:20

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 23 Şubat (DHA) - Türkiye tarafından engellendiği iddia edilen, İtalyan ENI şirketine ait Saipem 12000 sondaj gemisinin bu sabah Fas’a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. 
Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Saipem 12000 sondaj gemisinin kaptanının, ENI şirketiyle istişarelerinin ardından sondaj yapmayı planladığı Supia hedefine bir kez daha gitmeye çalıştığını ifade etti. Sondaj gemisinin, üçüncü parseldeki Supia hedefine giderken beş Türk gemisi tarafından engellendiğini iddia eden Papadopulos, Türklerin “tehditleri” üzerine sondaj gemisinin geri dönmek zorunda kaldığını savundu.
Sondaj gemisinin tüm çabasının ve ilgili konuşmaların kaydedildiğini de öne süren Papadopulos, bunların uluslararası alanda kullanacağını savundu.
Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, ENI’nin “Supia” hedefindeki sondajının ertelendiğini ancak Güney Kıbrıs’ın enerji planlarının iptal edilmediğini belirtti.
Sondaj gemisinin Fas’a gitmek üzere bölgeden ayrıldığını söyleyen Hristodulidis, gayri resmi zirve toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yaşanan gelişmeyle ilgili bilgi verildiğini söyledi.
Hristodulidis, ayrıca Anastasiadis’in Brüksel’deki temasları çerçevesinde Avrupalı liderlerle görüşerek, iddia ettiği “Türk ihlalleri” konusunda bilgiler verdiğini belirtti.

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