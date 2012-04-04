'Aynı eziyeti ben de İtalyanlara yapacağım'

“Şahane Misafir”in gösterimi sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, İtalyanca bilmediği için çekimlerde çok zorlandığını söyledi.



Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’de 6 Nisan’da vizyona girecek olan “Şahane Misafir”in ilk gösterimi önceki gün yapıldı. Basına özel gösterime yönetmen Ferzan Özpetek ile filmin tek Türk oyuncusu Cem Yılmaz da katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, İtalyanca bilmediği için çekimlerde zorlandığını kendi esprili üslubuyla anlattı: “Zorlu sahnelerdi doğrusu çünkü ezberim kötüdür. O sette de yalnızca İtalyanca konuşuluyordu. Çok da hızlı bir dil. Orada çalıştığım arkadaşlar bir gün Türkiye’ye gelirlerse aynı eziyeti onlara yapmayı düşünüyorum!”

Eleştirmenler ne dedi:

Atilla Dorsay: Ferzan bu kez fantastik ve fantezi öğeler kullanmış, o yüzden sanatında çok büyük bir adım attığını düşünüyorum. Bence tam bir başarı. Cem Yılmaz’ın oyunculuğunu da çok iyi buldum. İtalyanca öğrense herhalde Serra Yılmaz gibi Ferzan’ın filmlerinin vazgeçilmezi olur.

Uğur Vardan: Filmlerinde genellikle geçmişin güzel günleriyle şimdiki zamanın açmazlarını birleştiren Ferzan Özpetek, yine kendi çizgisinin hakim olduğu, geçmiş ve şimdiki zamanı aynı öykünün içinde buluşturan bir çalışmaya imza atmış. Cem Yılmaz ise aksanı, mükemmel İtalyanca’sı ile dikkat çekiyor.

Ömür Gedik: Beni en çok fantastik ortam etkiledi. İtalyan oyuncular arasında İtalyanca oynamak çok zor olsa gerek, o yüzden Cem Yılmaz’ı ayrıca kutluyorum.

Serdar Akbıyık: Ferzan Özpetek kişisel özelliklerini filmlerine çok iyi yansıtan bir yönetmen. Fakat bu film bana fazla sürrealist geldi. O anlamda diğer filmlerine göre daha az etkiledi.