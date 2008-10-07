'İtalyan Gelin'in ailesi katilin ailesinden özür dileyecek

Gebze'de öldürülen Pippa Bacca'nın ailesi bugün Kocaeli'ne gelecek ve zanlı Murat Karataş'ın yakınlarıyla görüşüp, “Sizin bunda suçunuz yok. Katilin de müebbet hapsini istemiştik. Bundan dolayı özür diliyoruz” diyecek.



Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan habere göre, sanatçı arkadaşıyla 'dünya barışı' için Filistin'e gitmek üzere yola çıkan ancak Gebze'de Murat Karataş isimli bir kişi tarafından tecavüz edilerek öldürülen İtalyan sanatçı Pippa Bacca'nın ailesi Kocaeli Adliyesi'nde bugün görülecek davanın ilk duruşmasına katılmak üzere Türkiye'ye gelecek. Aile cenazedeki, “Katil dileriz ömür boyu hapis cezasını çeker” açıklamaları için Karataş'ın ailesinden özür dileyecek. İtalyan Başkonsolosluğu'nda hukuk müşaviri olan ailenin avukatı Mehmet Eke, ailenin katil zanlısıyla ilgili yaptıkları “Katil dileriz ömür boyu hapis cezasını çeker” açıklamasından dolayı üzgün olduklarını söyledi.



Katilin ailesiyle görüşecekler



Eke, “Hiç önyargılı değiller. Türklere kin beslemiyorlar. O kadar ki bu ay içinde kızlarının katili olan Karataş'ın eşi ve çocuklarıyla bir araya gelmek için talepte bulundular. Onlara, 'Bu sizin suçunuz değil. Onun müebbetle cezalandırılmasını istediğimiz için sizden özür dileriz' demek istiyorlar. Ancak soğukkanlı düşünüyorlar ve adaletin de tecelli etmesinden yanalar” dedi. Karataş ile nikahsız yaşayan T.K. da cinayeti duyduğunda şoka girdiğini açıklamış ve birlikte çektirdiği fotoğrafları yırttığını ifade etmişti. T.K. “Bela okusam ne olur. Televizyonlarda izledim. Allah vermiş cezasını. Artık ömür boyu yatar. Kendisini sildim” demişti.



En fazla 18 yıl hapis



Ailenin özrüne karşı aflar nedeniyle Karataş'ın en fazla 18 yıl yatacağını belirten avukat Eke, 'Şartlı salıverme, afla bu adam yine çıkacak” dedi.





Barış yolculuğu kana bulandı



Pippa Bacca olarak tanınan 33 yaşındaki İtalyan sanatçı Giuseppina Pasqualino di Marineo'nun sanatçı arkadaşı Silvia Moro ile beraber 'Barış Gelini' adıyla dünya barışı için 8 Mart 2008'de Milano'dan başlattığı yolculuk Gebze'ye bağlı Tavşanlı köyü yakınlarında kana bulandı. Bacca tecavüze uğradıktan sonra boğularak öldürüldü. Katil zanlısı Murat Karataş olaydan sonra yakalandı. Bacca ve arkadaşı Suriye ve Lübnan üzerinden Nisan ayı ortalarında Kudüs'e ulaşmayı planlıyordu. Bacca ve arkadaşı yolculuk başlangıcında, “Beraberimizde yolculuk boyunca üzerinde birikecek tüm kirlerle birlikte götüreceğimiz tek elbise beyaz gelinlik olacak” demişlerdi.

