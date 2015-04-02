İtalyan gazetesinden Erdoğan portresi: Kibri tüm sınırları aşan bir megaloman

İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yayınlanan haber analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "kibirli" ve "megaloman" ifadeleri kullanıldı.

DHA’nın haberine göre, internet sitesinde Antonio Ferrari imzasıyla yayınlanan, "Türkiye: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi krizinin sinyali şiddet" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki anlaşmazlıklar ele alındı.

'Kıskanılmayacak sicil'

Makaleden dikkat çeken ifadeler şöyle:

“Hemen her gün Türkiye’yi, özellikle de İstanbul’u vuran şiddet olaylarındaki artış, ülkenin içinde bulunduğu ağır sosyal krizle açıklanabilir. Geçmişteki kadar iyi olmayan ekonomi, krizi daha da ağırlaştırdı. Erdoğan’ın kibri ve aşırı gücüyle siyasi tansiyonu kışkırtması krizi artırdı. Erdoğan’ın bu tutumu AKP içinde de itirazlara neden oldu.

Savcı Kiraz’ın rehin alındığı gün ‘ulusal güvenlik’ gerekçesiyle getirilen yayın yasağı Türkiye medyasını kızdırdı. Türkiye’nin cezaevindeki gazeteci ve araştırmacılarıyla pek kıskanılmayacak bir sicile sahip olduğu düşünülürse, basın mensuplarının tepkisi anlaşılabilir.

'Kibri tüm sınırları aştı'

Başka bir zama n olsaydı, bir askeri darbe senaryosundan korkulabilirdi. Bugün durum çok farklı. Erdoğan, 10 yıldan fazla ülke istikrarını garanti etti ve Avrupa Birliği’nin talep ettiği gibi askeri gücün etkisini azaltmayı büyük ölçüde başardı Ancak şimdi, Erdoğan’ın kibri tüm sınırları aştı, gerek iç politika gerekse maceracı dış politika, hemen hemen tüm uluslararası gözlemciler tarafından berbat bulunuyor.

'Erdoğan’ın her yolu deneyeceğine bahse girebilirsiniz'

Megaloman Erdoğan ülkeyi başkanlık sistemine geçirip tek güç haline gelmek amacıyla 7 Haziran’da yapılacak parlamento seçimlerinde üçte ikilik sandalye sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu durum Erdoğan ile Davutoğlu arasında çatışmaya neden oluyor. Ülkeyi tek başına yöneten ılımlı İslam partisi koltuk sayısındaki çoğunluğu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ancak Erdoğan’ın her yolu deneyeceğine bahse girebilirsiniz.”