İtalyan gazeteciler Sivas'a geldi: Kurtlara karşı tek çare kangallar

İtalya'nın Toskana bölgesindeki küçükbaş sürülerine yönelik kurt saldırılarının ardından İtalyan Haber Ajansı (AGİ) muhabiri Giuseppe Didonna ile serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti, Sivas'a geldi. Kangal köpekleri hakkında bilgi alan gazeteciler, kurtlara karşı tek çarenin kangallar olduğunu belirtti.

İtalya'nın Toskana bölgesindeki küçükbaş sürülerine yönelik kurt saldırılarının ardından bir süredir Türkiye'den kangal köpeği getirtilmesi gündemdeydi.

İtalyan gazeteciler İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezinin işletmecisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek röportaj yaptı

Son yıllarda İtalya'da kurt sayısının arttığını ve sürülere ciddi zararlar verdiğini ifade eden Didonna, kurtlara karşı tek çarelerinin kangal köpekleri olduğunu söyledi:

"İtalya'da son 10 senede kurtlar inanılmaz bir geri dönüş yaptı. 80'lerde İtalya'da 150 kurt kaldı. Sonra bir geri dönüş başladı. Şu an kurtlar bütün İtalya'yı ele geçirdiler ve oradan Alplere, Fransa'ya, İsviçre'ye Almanya'ya kadar geçiyorlar. Bu bölgede 200 senedir kurtlar yok olmadığı için çobanlık kültürü biraz kaybolmuş. Çobanlık kültürü yerine çobanlık bir şirket oldu. Kesinlikle çoban köpekleri yok oldu. Kurtlar geri döndüğü için biraz sorun yaşadık özellikle Toskana'da kocaman sorunlar yaşadık. Bir koyun, keçi katliamı oldu. Toskana'nın meclisinde şöyle bir teklif çıktı 'Neden Türkiye'den, Sivas'tan İtalya'ya kangal getirmiyoruz' bu bir çare olabilir" dedi.

"Bakanlıklarımızdan izin isteyeceğiz"

Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız ise ancak özel izinle yurt dışına çıkarılabilen Kangal köpeklerinin İtalya'ya gitmesi için bakanlardan izin isteyeceklerini belirtti.

Yıldız, "Dünyayı birleştiren bir çok kültür nedenleri var. Yani bu kültür değerleri ihtiyaca döndüğü için İtalya'dan değerli arkadaşlar geldi, incelemeler yaptılar. Bu gündem artık bugünden itibaren realite kazanacak ve dolayısıyla kültür merkezi olan Sivas'ın ve Türkiye'nin ulusal bir marka değerinin tanıtılması, profesyonel fotoğrafçının bunun için gelmesi daha doğru emin ellerde numunelerle, kaynaklarla oraya aktarılması beni bir üretici olarak çok mutlu etti" dedi.