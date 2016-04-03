İtalyan futbol efsanesi Cesare Maldini hayatını kaybetti

İtalyan devi Milan’ın efsane futbolcularından ve İtalya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Cesare Maldini 84 yaşında hayatını kaybetti. Maldini ailesinden yapılan yazılı açıklamada Maldini’nin hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Futbolculuk döneminde forma giydiği Milan'da bir efsane haline gelen ve takımın ilk Avrupa şampiyonluğunda kupayı kaldıran isim olan Maldini, başarılı kariyeri boyunca dört Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Maldini teknik direktörlük döneminde de Milan, İtalya Milli Takımı ve Paraguay Milli Takımı gibi önemli ekipleri çalıştırdı.

Oğlu da onun izinden gitti

Cesare Maldini'nin oğlu Paolo Maldini de babasının izinden giderek bir Milan efsanesi olmayı başarmıştı. Baba - oğul, 1980’li yıllarda Milan’da birlikte forma giymişlerdi.