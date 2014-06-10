İtalyan formalı İsa heykeline tepki

Brezilya Katolik Kilisesi, Rio de Janeiro’nun sembollerinden Kurtarıcı İsa Heykeli'ni İtalyan milli takımının formasıyla gösteren bir reklam videosu yüzünden İtalyan devlet televizonu Rai’ye milyonlarca euro değerinde tazminat davası açtı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Rio de Janeiro Başpiskoposluğu, Rai’nin reklamının “kutsal değerlere saygısızlık” teşkil ettiğini ve Kurtarıcı İsa figürünün çıkar için kullanılmasının yasalara aykırı olduğunu öne sürerek 15-21 milyon real (14-19,5 milyon lira) tazminat talebinde bulundu.

Rai kanalında yayımlanacak futbol karşılaşmalarının reklamının yapıldığı videoda sokaklarda futbol oynayan çocukların ardından dijital efektle İtalya forması giydirilmiş Kurtarıcı İsa Heykeli ve “Brezilya bizi bekliyor” sloganı görülüyor.

Rai’nin avukatı, reklamın yayınının şikayet üzerine kaldırıldığını söyledi.