İtalyan feribotunda yangın



İtalyan bandıralı Norman Atlantic adlı feribot TSİ 05:30'da Yunanistan'ın Patras limanından İtalya’nın Ancona kentine doğru yola çıkmıştı. Mürettebatın Korfu'ya yaklaşık 33 deniz mili mesafedeki Yunan adası Othoni yakınlarında imdat çağrısında bulunduğu belirtildi.

Feribotta 411 yolcu ve 55 mürettebat ile 222 araç bulunduğu kaydedildi.

Yanmakta olan feribotta yüzlerce kişinin mahsur kaldığı, yaklaşık 150 kişinin kurtarma botlarına alındığı belirtildi. Birçok gemi olay yerine hareket ederken, İtalyan donanması da bölgeye kurtarma helikopterleri gönderdiğini duyurdu.

Yangının feribotun araç bölümünde çıktığı, kısa süre içinde sıcaktan yolcu bölümünün de etkilenmeye başladığı kaydedildi. Kurtarılan yolculardan biri Yunan televizyon kanalı Mega'ya yaptığı açıklamada "Sıcaktan ayakkabılarımızın tabanları erimeye başladı" diye konuştu. Kanalın verdiği bilgiye göre feribotta zeytinyağı yüklü kamyonlar da bulunuyordu.