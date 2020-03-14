İtalyan doktor Koronavirüsle mücadeleyi anlattı: Bazı yerlerde eştanısı bulunan yaşlı hastaların tedavisi sonlandırılıyor

İtalya'daki bir doktor, sağlık çalışanlarının Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Sağlık görevlilerinin tedavide kısıtlı imkanlar altında çalışmak zorunda kaldığını ve yaşlı hastaların bakımının yaşlarına ve başka hastalıklara sahip olup olmadıklarına dayanarak reddedildiğini söyledi.

Bologna'daki Sant'Orsola-Malpighi Hastanesi'nde çalışan danışman anestezist ve yoğun bakım uzmanı Maria, Koronavirüs hastası akınıyla gün boyu çalışmak ve zor kararlar almak zorunda kalan sağlık çalışanlarını anlattı. Maria, Birleşik Krallık hastanelerini hasta akını için şimdiden planlama yapmaları yönünde uyardı ve hastalanıp bakıma muhtaç hale gelen bazılarının genç ve sağlıklı kimseler olduğunu vurguladı.

The Independent Türkçe'de yer alan habere göre Dr. Maria, "Kovid-19, İtalya'daki herkesin hayatını değiştiriyor. Doktorlar kanıta dayalı protokol eksikliği, kaynak eksikliği ve gerçek bir virüs kapma riskiyle çalışıyor. Evdeki sağlıklı insanlar dışarı çıkamıyor, okula gidemiyor ve akrabalarıyla bile buluşamıyor. Okullar da değişiyor, yeğenlerim derslere Skype aracılığıyla evden katılıyor. Bütün ülke beklemede" dedi.

Maria, hasta bakımındaki zorlukları da anlattı. İtalya'nın en çok etkilenen bölgesi Lombardiya'daki meslektaşlarımla konuşmalarımdan, önceden eştanısı bulunan 65 yaş ve üzeri kişilere tedavinin sonlandığını biliyorum. Bologna'da sınırımız 80 yaş ama yine de 65 ile 80 yaşlar arasında da eştanıları değerlendiriyoruz.

Maria, insanların Koronavirüsün sadece yaşlıları ve zaten hasta insanları etkilediğini varsaymasının yanlış olduğunu söyledi ve Lombardiya bölgesindeki meslektaşlarının nefes almasına yardımcı olmak için ventilatöre bağlanması gereken 38 yaşında bir Kovid-19 hastası teşhis ettiklerini aktardı.

Maria, ilk birkaç vakadan sonra Milano ve Venedik'in de dahil olduğu bölgelerde vaka sayısının günler içinde yüzlere tırmandığını söyledi.

Başlangıçta Maria'nın hastanesi yardım etmek için diğer şehirlerden hastaları kabul ediyordu ama Maria, "Birkaç gün sonra solunum durmasıyla acil servise gelen ya da elektif prosedürler için önceden kabul edilmiş pozitif hastaları almaya başladık. Bu noktada tüm elektif operasyonları ve tüm klinik faaliyetleri durdurduk” dedi. Maria ayrıca, tüm koğuşların Kovid-19 alanlarına dönüştürüldüğünü ekledi.

Maria ayrıca insanları güvende kalmaları için evde kalmaya çağırdı: "Ben yapamıyorum. Tutkulu ve görevime bağlı bir doktorum ama diğer herkes, lütfen evde kalsın. İnsanlar artık halk sağlığı adına birkaç haftayı feda etmeye hazır olmalı. Tatil yok, restoran yok, okul yok, spor salonu yok. Birkaç haftalık kısıtlamalarla binlerce hayat kurtarabiliriz."